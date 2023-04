Ralentissement des mises en chantier d’habitations au Canada en mars

La cadence annuelle des mises en chantier d’habitations a diminué de 11 % en mars, par rapport au mois de février, a indiqué mercredi la Société canadienne d’hypothèques et de logement. La chute a été beaucoup plus prononcée au Québec.

Selon l’agence, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d’habitations à l’échelle canadienne s’est établi à 213 865 habitations en mars, après avoir été de 240 927 en février. La moyenne mobile de six mois des données désaisonnalisées annualisées de mises en chantier d’habitations s’est établie à 240 669 habitations en mars, en baisse de 6 % par rapport à celle de 254 658 en février.

Au Québec, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation a recensé 1799 habitations mises en chantier en mars.

En données désaisonnalisées et annualisées, le nombre de mises en chantier pour le mois de mars s’était élevé à 27 003, comparativement à 38 788 en février. Il s’agit d’une diminution de 30 % par rapport à février et de 55 % comparativement à mars 2022. On parle d’une septième baisse mensuelle consécutive.

En mars, on a coulé les fondations de seulement 224 maisons individuelles au Québec, ce qui représente une baisse de 54 %. Le recul est tout aussi prononcé du côté des logements collectifs, avec 1575 mises en chantier, soit une diminution de 55 % comparativement à mars 2023.

Sur le plan géographique, on note des replis importants dans cinq des sept régions métropolitaines de recensement de la province. Gatineau (-74 %), Québec (-68 %), Saguenay (-59 %) et Montréal (-57 %) ont toutes enregistré des diminutions de plus de 50 % le mois dernier, ajoute l’APCHQ.

« La hausse des taux d’intérêt frappe durement la construction neuve et le repli est particulièrement marqué dans le segment locatif. Avec un taux d’inoccupation de seulement 1,7 % à l’échelle de la province en octobre dernier et des besoins croissants en raison de la hausse spectaculaire du solde migratoire, la situation est loin d’être favorable à l’approche du 1er juillet », note le directeur du service économique de l’APCHQ, Paul Cardinal.

Avec Le Devoir