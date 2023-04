Girard veut s’assurer que les familles d’accueil soient «traitées équitablement»

Le ministre des Finances, Eric Girard, veut s’assurer que toutes les familles d’accueil soient « traitées équitablement » avant de promettre des changements à l’impôt.

C’est ce qu’a affirmé l’élu de la Coalition avenir Québec lorsque mis au courant de l’histoire de la petite Charlie, révélée dans Le Devoir mardi.

La famille d’accueil de cette petite fille de trois ans, dont le nom a été tu pour des raisons légales, déplore de ne pas avoir accès aux crédits d’impôt pour frais de garde d’enfants parce que Charlie est issue de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Encore candidate à l’adoption, elle serait donc « invisible aux yeux de l’impôt ».

« J’ai demandé au ministère des Finances de regarder la situation et s’assurer que ces familles sont traitées équitablement », a-t-il dit lors d’une mêlée de presse.

« L’équilibre qu’on a actuellement, c’est que les prestations que les familles reçoivent sont non imposables, mais par contre, ils ne sont pas éligibles au crédit d’impôt pour frais de garde. Alors c’est un équilibre », a-t-il précisé par la suite.

En matinée, les partis d’opposition à l’Assemblée nationale avaient tour à tour dénoncé la situation dans laquelle se retrouve la famille d’accueil de la petite Charlie. « C’est inacceptable. Il faut que le gouvernement corrige rapidement. Il peut le faire », a dit le chef libéral par intérim, Marc Tanguay.

« On manque de familles d’accueil et là, on les exclut d’une aide financière qui pourrait leur donner un petit coup de pouce. Je ne comprends pas, ça me semble incohérent avec la volonté qu’on a de prendre mieux soin des enfants qui se retrouvent dans une famille d’accueil », a ajouté le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois.

Le député du Parti québécois Joël Arseneau a pour sa part exigé « que le gouvernement soit plus attentif à ces besoins-là des familles d’accueil qui sont extrêmement généreuses, qui vont recueillir des enfants qui en ont bien besoin ». « Je pense qu’il y a une faille là qu’il faut corriger, tout simplement », a-t-il dit.

Eric Girard maintient qu’il est trop tôt. « Je pense qu’on n’est pas au stade des modifications. On est au stade de comprendre si ces familles sont traitées équitablement », a-t-il réitéré mardi.