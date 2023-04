Dans les coulisses robotisées de BMW en Allemagne

L’Allemagne est le pays occidental qui utilise le plus grand nombre de robots dans ses industries. Elle en possède deux fois plus que le Canada par tranche de 10 000 employés du secteur manufacturier, selon la Fédération internationale de la robotique. Alors que l’automatisation est souvent citée comme une solution à la pénurie de main-d’œuvre, que pouvons-nous apprendre de nos amis germaniques ? Visite d’une usine de BMW parmi les plus anciennes, mais également modernes d’Europe.

Des carrosseries de voiture de différentes formes et couleurs avancent lentement l’une derrière l’autre, suspendues à un convoyeur au plafond de l’usine de Dingolfing, en Bavière. Le lieu de livraison est étiqueté sur chacune d’entre elles : Corée, Autriche, États-Unis. Au sol, le moteur correspondant suit une cadence semblable. Des employés installent le radiateur pendant que leur collègue pose l’arbre de transmission. On se trouve au cœur de l’une des deux chaînes de montage de l’énorme établissement.

« Vous ne trouverez pas deux voitures identiques ici », lance Alexander Bachner, responsable des relations publiques, qui travaille pour BMW depuis le début de sa carrière.

Si Ford a inventé la chaîne d’assemblage et Toyota, le juste-à-temps, les robots de sociétés allemandes, comme Siemens, ont permis aux constructeurs allemands de devenir maîtres dans l’assemblage sur mesure de véhicules, selon les spécifications de leur futur propriétaire. Elles peuvent posséder un moteur à essence, électrique ou hybride. Un choix d’une multitude de teintes est offert. La diversité de modèles, d’options et d’accessoires fait en sorte qu’il y a pratiquement une infinité de combinaisons.

Les travailleurs le long de la chaîne ne peuvent donc pas installer des pièces identiques et poser exactement le même geste tout le temps. Ces derniers savent toutefois exactement et rapidement ce qu’ils doivent faire. Et on leur amène la bonne pièce « au bon moment au bon endroit pour la bonne voiture », selon la formule répétée par M. Bachner.

Comment cela est-il possible ? Le secret réside dans une petite boîte blanche fixée au capot de chaque engin. « C’est comme l’ADN de la voiture », donne en image M. Bachner.

Toutes les particularités du produit y sont inscrites numériquement, en lien avec un numéro d’identification. À chaque étape, un lecteur déchiffre les informations et les transmet aux travailleurs par l’entremise d’un moniteur.

« Ça lui dit exactement quel outil il doit utiliser », précise le guide du lieu qui produit des voitures depuis 1973. Un système de géolocalisation contenu dans le parallélépipède rectangle permet également de savoir précisément où se trouve telle ou telle partie de telle automobile.

Un mariage parfait

Devant M. Bachner, un « mariage » est en préparation sur les convoyeurs. C’est le surnom donné à l’action qui consiste à unir pour la vie la carrosserie du véhicule à son ventre mécanique. L’enveloppe est descendue tranquillement par une machine de façon à s’aligner parfaitement avec ses organes. Des travailleurs, eux, fixent la suspension à la main. C’est le système numérique qui leur dit combien de tours de vis sont nécessaires sur cette voiture.

Ici, l’assemblage est une étroite collaboration entre les robots et les humains. Un peu plus loin, une employée doit soulever une batterie de véhicule électrique, assistée par un appareil de manutention électromécanique. Ailleurs, l’alignement entre les essieux avant et arrière est vérifié par intelligence artificielle, par une caméra.

Soudainement, la majorité des lumières se ferment et toutes les personnes disparaissent en pause repas. Le signal a été donné de façon automatisée. « Le système numérique vous dit également de changer de poste de travail après deux heures attitrées à la même tâche », rapporte M. Bachner. Il s’agit d’une question de santé et sécurité au travail, explique-t-il.

Photo: Tom Kirkpatrick / BMW AG

Photo: Tom Kirkpatrick / BMW AG

Essaim orange sans Aperol spritz

Le groupe de visiteurs, constitué du Devoir et de deux membres de la Délégation générale du Québec à Munich, se dirige alors vers l’usine de pressage. Il y a une trentaine d’années, on pouvait y voir des centaines de travailleurs non qualifiés maniant des outils et conduisant des chariots élévateurs. Aujourd’hui, ils ont presque tous été remplacés par une nuée de robots orange qui soudent, rivettent, collent, fixent sans se fatiguer des portes et d’autres éléments de carrosserie. Les pièces sont déplacées d’un endroit à l’autre grâce à des robots roulants autonomes.

« Les humains ne seraient pas contents de devoir faire ça un vendredi soir quand leurs amis sont au biergarten. Mais les robots n’ont pas d’humeur et ils n’ont pas faim ou soif », fait remarquer le fidèle représentant de BMW, soulignant qu’il y a plus de robots que d’employés. Ces derniers se consacrent à du travail de supervision et de maintenance, qui consiste surtout à diagnostiquer et à régler les anomalies.

L’ambiance est la même dans l’atelier de peinture. Ce sont les bras en métal qui se tournent dans plusieurs angles pour pulvériser cinq couches successives du pigment adéquat, de la quantité nécessaire pour ne rien gaspiller. Là aussi, les instructions sont fournies par la petite boîte blanche. De l’autre côté de murs vitrés, des humains surveillent que tout se passe sans accroc. Ils inspectent aussi le résultat final.

M. Bachner l’admet, ce sont les robots qui font le plus gros du travail. Malgré tout, l’usine a besoin de milliers d’employés, qualifiés pour la plupart.

« Bien sûr, l’intégration numérique nous facilite la vie et nous aide [avec la pénurie de main-d’œuvre]. Mais les compétences humaines sont absolument nécessaires pour faire fonctionner les systèmes », affirme le communicateur.

L’usine a engagé 1500 recrues l’an dernier. Elles ont fait un passage dans le centre de formation dirigé par l’entreprise elle-même. Pour les retenir, BMW mise sur la qualité de ses emplois, juge M. Bachner.

Pénurie de main-d’œuvre inévitable

En 2021, le secteur manufacturier allemand possédait 397 robots par 10 000 employés, selon le rapport World Robotics 2022. Cela les place en quatrième position mondiale à ce chapitre, après la Corée du Sud, Singapour et le Japon. Le Canada avait pour sa part un ratio de 191 pour 10 000.

Selon le chercheur Nicolas Bunde, de l’institut de recherche économique Ifo, à Munich, ce haut niveau d’automatisation et de maturité numérique, notamment dans l’importante industrie automobile, aide à réduire les effets de la pénurie de main-d’œuvre. Il diminue la quantité de tâches répétitives et fastidieuses devant être effectuées par des humains, conservant les emplois les plus attirants.

Malgré tout, 247 000 emplois en fabrication étaient vacants à la fin de 2022, selon l’Institut pour la recherche en emploi du gouvernement allemand. Puisqu’il y a environ sept millions d’employés dans ce secteur d’activité en Allemagne, on peut calculer qu’environ 3,5 % des postes ne trouvent pas preneur, indique Stefan Sauer, gestionnaire scientifique à l’institut Ifo. C’est mieux que le taux de 6,1 % qu’on constate au Québec dans la même industrie, mais pas une énorme progression par rapport à celui au Canada, de 3,9 %, d’après les chiffres de Statistique Canada.

Inspiration canadienne ?

Tout comme dans notre province, le choc démographique est montré du doigt. Les baby-boomers prennent leur retraite et les naissances ne compensent pas. Les Allemands ont d’ailleurs un taux de natalité équivalent à celui du Québec, rapporte l’Institut de la statistique du Québec.

Par ailleurs, 76 % des emplois disponibles dans le secteur manufacturier allemand requièrent maintenant un certain niveau d’éducation ou de formation. Le défi des entreprises est donc de recruter de la main-d’œuvre qualifiée.

Parmi les solutions mises de l’avant, il y a celle d’accueillir davantage d’immigrants correspondant aux besoins économiques du pays. « Dans les discussions venant du gouvernement, on entend souvent qu’on aurait besoin d’un système comme au Canada, pour mieux sélectionner les arrivants », souligne M. Bunde. C’est une mesure que l’Association de l’industrie automobile allemande (VDA) évoque aussi avec intérêt. Comme quoi le Canada peut s’inspirer de ses amis européens pour relever ses défis, et vice versa.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.