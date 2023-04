Les fermes porcines face à «des mois difficiles»

Malmenée par une « tempête parfaite », l’industrie porcine du Québec réduit sa capacité de production de 1,1 million de porcs, soit un septième de sa productivité actuelle, pour se maintenir à flot face à d’importants vents contraires. « Des mois difficiles sont à venir », avertit le président des Éleveurs de porcs du Québec, David Duval, qui ajoute que « les producteurs ont un choix à faire » : s’accrocher au navire ou l’abandonner.

C’est une décroissance sans précédent dans l’histoire de la filière porcine québécoise. Jamais cette industrie, qui a hissé le Québec parmi les plus importants exportateurs de la planète, n’avait autant diminué sa capacité de production.

Cette réduction se confirme dans la nouvelle convention de mise en marché des porcs présentée mardi à Québec. Le document « est définitivement à l’image d’un secteur en crise », de l’aveu même de David Duval, « où tous doivent faire des concessions ».

La convention établit un nouveau mécanisme de prix « qui a pour effet de partager les risques et les bénéfices » entre les producteurs de porcs et leurs acheteurs. Le prix de base correspondra désormais à 85 % de la valeur reconstituée d’une carcasse de porc pour transiter vers 88 % à l’horizon 2025.

« Ça représente 4,5 % de moins que le prix du marché », explique le président des Éleveurs de porcs du Québec, soit une perte de 12,50 $ par tête par rapport à la moyenne des prix au cours de la dernière décennie.

En contrepartie, une partie des bénéfices générés par Olymel à partir des porcs québécois reviendra dans les coffres des éleveurs et des éleveuses d’ici. En vertu de la convention, l’ensemble des acheteurs accepte de payer un complément de prix égal à celui payé par Olymel.

Cette proposition offrira une « prévisibilité » devenue nécessaire, selon Yanick Gervais, p.-d.g. d’Olymel, pour « rétablir un plan d’investissement robuste » et assurer la compétitivité de l’industrie porcine québécoise.

« Quitter ou rester »

Le Québec représente un poids lourd sur le marché mondial du porc, mais une compétition accrue à l’international, les caprices du marché chinois où 46 % des exportations québécoises aboutissent, la pandémie, la pénurie de main-d’oeuvre et la guerre qui fait rage en Ukraine a infligé à l’industrie des coups dont elle peine à se relever.

Dans ce contexte, Olymel, qui transforme 80 % du porc au Québec, avait annoncé en février la fermeture de deux de ses usines et son intention de transformer un million de bêtes en moins. Vendredi dernier, le couperet tombait sur une cinquième installation d’Olymel en quelques mois, cette fois à Vallée-Jonction, sacrifiant 994 travailleurs au bûcher d’un plan de restructuration devenu impératif, selon Yanick Gervais, en raison des aléas du marché international.

« Nous voulions enlever du risque dans notre modèle et nous voulions enlever un petit peu de dépendance au marché d’exportation », indique ce dernier.

Cette diminution de la production représente un coup que les producteurs n’ont pas eu le loisir d’esquiver. « C’est un choix qu’ils ont eu à faire et on a à vivre avec », affirme David Duval, président des Éleveurs de porcs. L’usine de Vallée-Jonction fermera trois jours avant Noël, accordant un sursis de quelques mois pour abattre 624 000 porcs parmi les 1 105 000 bêtes dont l’industrie veut disposer.

La prise en charge de ces porcs par Olymel coûtera environ 20 $ par tête pour les éleveurs et les éleveuses. « C’est un montant pour abattre les porcs, explique M. Duval, [afin d’] éviter que les producteurs restent avec. »

Toujours pour atténuer le choc de la diminution de production au Québec, le géant de la transformation accepte d’arrêter de s’approvisionner dans la province voisine, un problème à la source d’importants litiges entre Olymel et les éleveurs dans le passé. « C’est la fin des porcs de l’Ontario qui entrent au Québec, se réjouit le représentant de ces derniers. Le précédent qu’on crée aujourd’hui, on ne le perdra pas. »

Malgré ces gains, plusieurs éleveurs devront baisser pavillon. « Les producteurs ont un choix à faire : quitter ou rester », tranche leur président. Ceux qui préfèrent jeter l’éponge auront droit à des compensations dans le cadre d’un programme de retrait volontaire dont les contours restent à définir.

« Beaucoup de souffrance devant nous »

Le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, a salué une convention qui ouvre, selon lui, une nouvelle ère de collaboration entre les producteurs de porcs et leurs acheteurs. La dernière convention négociée remontait à 2008, une exception dans des relations souvent tendues où la règle voulait plutôt que les deux camps se retrouvent en arbitrage pour parvenir à un compromis.

La nouvelle entente, selon le ministre, « a le potentiel de jeter les assises pour assurer la pérennité de notre filière au Québec et, ensuite, sa prospérité » .

D’autres ajoutent quelques bémols au tableau. « C’est un peu comme si je viens vous annoncer que je vais vous amputer les deux jambes, avant de me raviser et de vous dire que j’aurai seulement le pied droit à couper, illustre Maurice Doyon, professeur au Département d’économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de l’Université Laval. Vous êtes soulagé, mais vous avez quand même perdu votre pied droit. »

Selon cet observateur du monde agricole québécois, les années à venir s’annoncent difficiles. « C’est quoi, l’avenir ? C’est que Vallée-Jonction va fermer, que ce village-là va perdre 1000 emplois, que la production porcine va diminuer de 1,1 million de têtes. Ça va faire très, très mal. Ces fermes-là, elles sont dans des villages, elles génèrent de l’activité économique. Il y a, conclut-il, beaucoup de souffrance devant nous. »

