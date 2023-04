La BDC s’attaque au sous-financement des technologies climatiques canadiennes

Le Canada peut-il faire mieux avec moins ? Soupçonnant que non, la Banque de développement du Canada (BDC) lance un nouveau fonds de capital-risque destiné à des technologies durables d’une valeur de 150 millions de dollars. C’est beaucoup et, en même temps, pas tant que ça.

Car le Canada est un des pays dans le monde où les technologies durables (« cleantechs ») accaparent une des parts les plus modestes de l’ensemble du capital-risque. Alors que la part moyenne qui leur est allouée globalement s’établit à 14 %, au Canada, elle s’élève à 5 %.

C’est en partie ce qui a motivé la BDC à lancer un nouveau fonds appelé Avenir durable, qui ciblera tout particulièrement des technologies d’optimisation et d’amélioration de l’efficacité des systèmes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre principalement au Canada, mais aussi à l’international. Ce fonds grossit les rangs d’un autre fonds de 400 millions lancé l’automne dernier, qui lui s’intéresse davantage aux technologies climatiques plus substantielles. Ils sont accompagnés par une troisième enveloppe de 250 millions, que la BDC destine à l’innovation industrielle et dont une partie est liée à l’économie durable.

La BDC espère ainsi aider le Canada à atteindre sa cible de carboneutralité établie à 2050. Elle le fait en se collant à 4 des 17 grands objectifs de développement durable des Nations unies : villes et communautés durables, consommation et production responsables, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques et énergie propre et abordable.

Ce nouveau fonds mènera à des « investissements plus légers », explique le vice-président exécutif de BDC Capital, Jérôme Nycz. « Les technologies ciblées ne nécessiteront pas énormément de capital. Elles se trouveront davantage du côté logiciel ou applicatif, dans la gestion de réseaux énergétiques, de systèmes de transport propre, etc.

« Notre fonds sur le climat cible des projets qui nécessitent beaucoup de capitaux pour mener à la création de démonstrateurs. Ce fonds-ci s’adresse à des technologies qui amélioreront l’efficacité de systèmes en place », résume M. Nycz.

Le Canada à la traîne

Le Canada, qui s’est fixé des cibles climatiques dont la première échéance sera en 2030, investit peu dans les technologies qui l’aideraient à atteindre ses cibles. L’industrie canadienne du capital-risque, une des principales sources de financement pour les technologies propres, a connu un bel essor depuis la crise financière de 2008, mais sa croissance et la taille des investissements qu’elle a faits au courant de la dernière décennie dans les nouvelles entreprises canadiennes demeurent moindres que la croissance du capital-risque américain, entre autres.

En comparaison avec le secteur américain, les investisseurs privés canadiens sont encore peu nombreux, et leurs portefeuilles sont moins imposants. La place qu’occupent les fonds associés au gouvernement fédéral ou provincial continue d’être majoritaire, même si les programmes gouvernementaux sont conçus de manière que l’investissement public en capital-risque soit automatiquement assorti d’un investissement égal ou supérieur provenant du privé.

Une des conséquences de cette situation est que dans la majorité des cas, les investissements plus tardifs dans les entreprises technologiques canadiennes, ceux qui se chiffrent généralement au-delà des 100 millions de dollars, se font plus rares qu’au sud de la frontière. Ou alors, ils proviennent de fonds américains. Les jeunes pousses qui naissent ici grâce à de l’argent en bonne partie avancé par des fonds liés aux gouvernements sont donc susceptibles de tomber dans les mains d’investisseurs étrangers. « Et quand un important investisseur étranger a un siège au conseil de l’entreprise, on a tendance à l’écouter », illustre Jérôme Nycz.

« Au moins, le temps est révolu où les investisseurs américains exigeaient systématiquement de déménager le siège social de l’entreprise en sol américain, dit-il. Le talent qu’on possède et qu’on attire au pays a plus tendance à demeurer ici. » Les technologies durables qui demeurent au pays sont aussi plus susceptibles de s’attaquer à des enjeux environnementaux locaux, ce qui, en fin de compte, est l’objectif des fonds d’aide visant ces technologies.