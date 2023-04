Ce texte est tiré du Courrier de l’économie. Pour vous abonner, cliquer ici.

Quel est le montant d’argent de nos comptes de banque qui est garanti par les banques au Canada, s’interroge une lectrice du Devoir, Lucette Gauthier. Et jusqu’à quel montant sont garantis nos placements dans une caisse populaire au Québec, se questionne pour sa part Diane Du-Perré.

Les récents bouleversements sur la scène bancaire mondiale ont ramené à l’ordre du jour la question de la protection des dépôts au sein des institutions financières.

Au Canada, les institutions bancaires sous réglementation fédérale sont couvertes par la Société d’assurance dépôt du Canada (SADC). Pour les institutions sous réglementation québécoise, cette responsabilité incombe à l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Sont membres de la SADC des banques, des coopératives de crédit sous réglementation fédérale, des sociétés de prêt et de fiducie. Pour l’AMF, chacune des caisses Desjardins du Québec, la Fédération des caisses Desjardins du Québec, Trust Banque Nationale, Beneva et Ma Financière – Prêts et Placements se qualifient à titre d’institution de dépôts autorisée.

Quant à la couverture ou à la protection en cas de faillite, les dépôts sont protégés jusqu’à 100 000 $ par catégorie de dépôt et par institution de dépôts autorisée, y compris le capital et les intérêts courus, explique l’AMF.

Catégorie de dépôt

La protection de 100 000 $ s’applique à un compte individuel auquel s’additionne le même montant pour un compte conjoint, pour un dépôt en fiducie, pour un CELI, pour le nouveau CELIAPP, pour l’épargne-retraite (REER et FERR), pour l’épargne études (REEE) et pour l’épargne invalidité (REEI).

Cette protection peut dépasser de beaucoup les 100 000 $ selon le nombre de comptes admissibles détenus et le nombre d’institutions ou de caisses autorisées avec lesquelles vous faites affaire.

Et pour ce qui est protégé, on parle de dépôts en dollars canadiens et en devises détenus dans les comptes chèques et épargne, de certificats de placement garanti et d’autres dépôts à terme. Ne sont pas protégés les actions, les fonds communs de placement et les fonds distincts, les obligations et débentures, les titres hypothécaires, les parts ou autres titres de participation, les bons du Trésor, les contrats d’assurance vie et les cryptoactifs.

Certains de ces produits financiers peuvent cependant être admissibles à d’autres programmes de protection. Sur le site de l’AMF, on trouve notamment les noms d’Assuris (assurance vie), de PACICC (assurance dommages) et du Fonds canadien de protection des épargnants (valeurs mobilières).