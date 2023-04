Le pessimisme économique des Québécois se maintient

Après la pluie, le beau temps ? Ce n’est pas forcément vrai dans le monde des finances personnelles. Après trois ans de morosité économique, les Québécois sont toujours angoissés face aux incertitudes économiques et au ralentissement en cours, révèle un récent sondage Léger.

De nouvelles têtes ont fait leur apparition dans les banques alimentaires du Québec ces derniers temps : les jeunes couples. Ces visiteurs atypiques, éprouvés par des hausses de loyer ou des rénovations, ont capté l’attention de l’organisme Centraide. « Les prix des logements font en sorte que les gens ont moins d’argent dans leurs poches, et ça les catapulte dans les banques alimentaires autour du 22 ou du 23 », observe Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal.

Son équipe vient de publier, à l’aide de la firme Léger, une mise à jour sur l’« anxiété financière » des Québécois. Et ses résultats ne sont guère encourageants.

Si 62 % des Québécois affirmaient se sentir dans une « bonne situation financière personnelle » en novembre dernier, ils ne sont plus que 57 % aujourd’hui.

Quelque 86 % des Québécois affirment ressentir un stress financier. Pis encore, 44 % affirment même souffrir d’un niveau d’angoisse « modéré à extrême ».

Face à cette anxiété, un tiers des Québécois osent à peine regarder leur compte bancaire pour éviter d’y penser. Pourtant, ils sont 22 % à avoir augmenté leurs revenus dans les six derniers mois. « Les gens ont probablement eu des augmentations de salaire, mais elles traînent la patte face à l’inflation », explique M. Pinard.

Les centaines de dollars que l’on débourse chaque mois pour se loger pèsent de plus en plus lourd. Le coût des loyers est devenu la deuxième source de préoccupation pour les portefeuilles des Québécois, déclassant en six mois les inquiétudes liées aux dépenses pour les enfants et les dépenses énergétiques. Seule l’alimentation la dépasse au sommet de la pyramide des dépenses inquiétantes.

Ces frais incontournables grugent conséquemment l’épargne, relève l’étude. Près de 20 % des Québécois prévoient diminuer leurs épargnes dans les prochains mois. « Quand on arrête d’épargner, à la moindre dépense imprévue, ça crée une situation financière compliquée. »

Un cycle brisé

Le pessimisme économique plane au-dessus des Québécois, et peu d’entre eux ont espoir de voir s’améliorer les finances du Québec et du Canada d’ici les six prochains mois. La majorité de la population estime qu’elles resteront les mêmes ou se détérioreront.

Pourtant, en général, l’optimisme revient de manière « cyclique » après les crises, observe Christian Bourque, vice-président exécutif chez Léger. « Après chaque grande crise, il y a toujours une espèce d’embellie. […] Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu les Trente Glorieuses. Après la crise [du début] des années 1980, on a eu la folie des années 1980. »

Ce qui ne semble pas être le cas cette fois. « Durant la pandémie, on se disait tous qu’après, on vivrait des années folles… Sauf que, là, entre le vendredi après-midi et le lundi matin, on est passés d’une crise sanitaire à une crise des finances personnelles, sans pause. On était un peu amochés au niveau mental et on a à peine eu le temps de tendre l’autre joue ; on doit être plus fragiles qu’on le pense, collectivement. »

La consommation devrait ainsi diminuer dans les six prochains mois. Plus d’un Québécois sur quatre a déjà réduit ses dépenses en loisirs, en vêtements et en épargne au cours du dernier semestre, une tendance à la hausse.

Une voie facile pour tonifier son enthousiasme passerait par la consommation d’informations financières : en effet, « la propension des Québécois à s’informer tend à diminuer à mesure que le niveau d’anxiété financière augmente », indique l’analyse de Léger.

Une autre mise à jour de cet indice d’anxiété financière est prévue dans six mois ; ce troisième coup de sonde permettra d’établir des tendances. Le présent sondage se base sur un échantillon de 2104 Québécois adultes interrogés entre le 17 février et le 2 mars 2023.