Nouveau plaidoyer en faveur d’un TGV Québec-Toronto

Le train à grande fréquence (TGF) du fédéral perd de la vitesse à Québec. Une dizaine de membres proéminents de la communauté d’affaires demandent plutôt un TGV pour la capitale nationale, « un choix logique » qui réaliserait, selon eux, « une des actions les plus structurantes pour l’économie de [la] région. »

Dans une lettre lancée par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ), les têtes dirigeantes de plusieurs fleurons entrepreneuriaux et institutionnels de la capitale affûtent un argumentaire économique pour plaider en faveur du TGV.

« Notre capitale nationale est isolée des métropoles, est-il écrit. Il faut reconnaître que ça constitue un inconvénient important pour son économie et la mobilité des personnes. »

Les poids lourds économiques de la région demandent à Ottawa d’ouvrir la porte au TGV. Parmi eux : Promutuel, Familiprix, Industrielle Alliance, CGI, Beneva, l’Université Laval. Des noms qui figurent parmi les 7 % des entreprises, à Québec, qui emploient plus de 50 % de la main-d’oeuvre. « Nous voulons une mobilité moderne à Québec, souligne Steeve Lavoie, président de la CCIQ. Nous sommes en 2023 : nous ne voulons pas passer à côté de cette opportunité-là. »

« Mieux que l’auto »

Pour les signataires, le TGV offre la promesse d’atteindre Montréal en une heure et demie, et Toronto, en moins de trois. « Les gains en temps sont énormes et font une réelle différence en comparaison au transport ferroviaire actuel ou même au projet de TGF », insistent les auteurs. Un service plus efficace, ajoute-t-on, en amènerait plusieurs à abandonner la voiture pour se déplacer.

« Ça revient toujours dans mes discussions avec la communauté d’affaires : il y a un énorme appétit [pour le train], mais présentement, avec les délais, les annulations, les problématiques de wifi, les gens prennent leur char pareil, explique Steeve Lavoie. Si Ottawa met en place un service rapide, efficace, avec une bonne fréquence, les gens vont l’utiliser. Le TGF, selon ce que nous entendons, ce serait aussi rapide que la voiture. C’est insuffisant. Ce que les gens me disent, c’est : “Mettez quelque chose qui est mieux que l’auto, nous allons le prendre.” »

Le TGV aurait un impact important sur l’économie régionale, selon les auteurs. Attraction et rétention de la main-d’oeuvre, recrutement des talents scientifiques, universitaires et culturels, maintien des sièges sociaux à Québec : la liste des bénéfices, aux yeux des signataires, est longue, et Ottawa devrait en prendre note.

La CCIQ cite notamment une étude réalisée par la Société nationale des chemins de fer qui stipule que les régions métropolitaines plus petites « reçoivent davantage de bénéfices d’un train rapide ».

Question de coût

Cette sortie de la communauté d’affaires fait suite à un plaidoyer lancé par le maire de Québec, Bruno Marchand, en janvier dernier. L’élu de la capitale demandait lui aussi à Ottawa d’étudier la possibilité du TGV. Ce dernier atteint une vitesse de 300 km/h, soit le double de la vitesse maximale des trains de passagers actuels, qui doivent partager la voie avec les wagons de marchandise. Le TGF, quant à lui, circulerait plutôt à 200 km/h.

Une lettre sépare le TGF et le TGV… mais aussi plusieurs dizaines de milliards de dollars. En 2021, le ministre des Transports, Omar Alghabra, estimait le coût d’un TGF entre 6 et 12 milliards de dollars. Toutefois, l’inflation venait déjà, à l’époque, brouiller ces estimations.

La facture du TGV, quant à elle, s’avérerait plus élevée. En février, Pierre Barrieau, chargé de cours en planification des transports à l’UQAM et à l’Université de Montréal, estimait à Radio-Canada que le prix d’un TGV entre Québec et Toronto pourrait avoisiner les 65 milliards de dollars.