Les voyageurs aériens sont-ils à l’abri du cauchemar de l’an dernier?

Vous avez peut-être hâte de décoller vers votre prochaine destination de vacances. Mais vous avez possiblement été marqué, l’été dernier, par les images d’interminables files d’attente à l’aéroport et de montagnes de bagages. Y a-t-il des risques de rejouer dans le même film, étant donné que la saison s’annonce encore plus occupée cette année ?

C’est une question complexe, car la pénurie de main-d’œuvre, montrée du doigt pour une grande partie des problèmes, touche encore presque tous les métiers nécessaires au bon fonctionnement des opérations aériennes et aéroportuaires. Or, un problème à l’un des maillons de cet écosystème peut avoir des répercussions sur tous les autres.

Fait rassurant, tant Aéroports de Montréal que divers syndicats croient que la situation sera moins cauchemardesque. D’importantes embauches ont été faites par les entreprises partenaires de l’aéroport, tant du côté des bagagistes et des agents de service à la clientèle que des agents de bord et des employés de restaurants.

Pour inciter les travailleurs à se déplacer jusqu’à l’aéroport à des heures souvent atypiques, de nombreux employeurs ont bonifié les salaires et les conditions de travail. Par exemple, les préposés d’escale d’Air Canada, qui s’occupent notamment du chargement des bagages, sont maintenant engagés directement à l’échelon maximal prévu par leur convention collective, selon Guillaume Lingat, président général au district 140 de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale. Leur salaire a augmenté de près de 10 $ l’heure en moins de deux ans.

Les employés des cafés et des restaurants, eux, peuvent s’attendre à une rémunération et à des avantages sociaux plus importants que dans la majorité des postes similaires en ville, selon Éric Blais, représentant syndical pour le Syndicat des métallos, qui compte des membres dans une grande partie des services alimentaires de l’aéroport.

Malgré cela, les équipes sont encore loin d’être complètes, si bien qu’une première foire de l’emploi a été organisée à Montréal-Trudeau la semaine dernière pour tenter de pourvoir environ 250 postes clés en prévision de la saison estivale, qui prendra son envol en juin.

Revendications des agents de bord

Président du syndicat des agents de bord chez Air Transat, Dominic Levasseur croit pour sa part qu’il manquera de personnel cet été. Selon lui, il est difficile de retenir des travailleurs aux conditions proposées aux agents de bord dans la majorité des compagnies aériennes.

Alors que s’amorcent des négociations de conventions collectives, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) vient d’ailleurs de lancer une campagne nommée « Le travail non payé, c’est du vol », pour dénoncer le fait que les agents de bord sont payés essentiellement durant le vol, c’est-à-dire de la fermeture de la porte de l’avion jusqu’à son retour à la barrière.

« S’il y a un retard à la barrière avec les passagers à bord, on n’est pas payés ; lorsqu’on arrive une heure avant pour faire notre breffage de sûreté, on n’est pas payés ; pour faire une vérification pré-vol de chaque siège et du compartiment, on n’est pas payés ; à l’embarquement et au débarquement, on n’est pas payés ; quand on passe la sécurité pour se rendre à l’avion, on n’est pas payés, déplore M. Levasseur. Quand ton employeur te dit “présente-toi à telle heure”, tu es payé une heure ou une heure vingt plus tard. »

Le syndicat calcule que les agents de bord effectuent ainsi jusqu’à 35 heures de travail non rémunéré par mois, alors qu’ils volent généralement de 75 à 95 heures. Et le taux horaire est loin de compenser cela, juge M. Levasseur. Chez Air Transat, le salaire annuel d’entrée pour 75 heures de vol est de 26 577 $.

Les agents de bord ont été traumatisés par le chaos de 2022 et ont peur de ce qui va se passer dans les prochains mois, constate le représentant syndical.

Manque de douaniers

Par ailleurs, il ne serait pas étonnant de devoir attendre aux douanes cet été. Il manque en effet environ 2000 agents des services frontaliers partout au pays, selon le Syndicat des douanes et de l’immigration.

Or, l’Agence des services frontaliers n’est en mesure de former que 600 nouvelles personnes par année à ce poste, explique l’agent de communications et de coordination politique du syndicat, Pierre St-Jacques. Le syndicat souhaite l’ouverture d’un centre de formation additionnel.

Au-delà du nombre d’employés, le niveau d’expérience de ces derniers pourrait également être un défi. Guillaume Lingat souligne qu’environ 60 % de ses membres préposés d’escale chez Air Canada ont été engagés en 2022 ou en 2023. Il s’inquiète non seulement pour l’efficacité des opérations, mais aussi pour la sécurité des nouveaux travailleurs, qui ne sont pas épaulés par des collègues chevronnés.

Les passagers devront donc être patients encore une fois cet été, reconnaît Anne-Sophie Hamel, porte-parole d’Aéroports de Montréal.

« On ne peut pas garantir aux gens que ça va être une fluidité à tout moment. Il y a des moments où ça va très bien aller, des moments où il va y avoir plus de gens et où ce sera plus difficile, a-t-elle déclaré. Mais tous les partenaires sont liés par ce désir d’offrir une bonne expérience aux passagers. »