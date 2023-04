L’usine de batteries de Lion ouvre ses portes à Mirabel

L’usine de batteries pour véhicules électriques de poids moyen et lourds de Lion Électrique, la première du genre au Canada, a ouvert ses portes à Mirabel ce lundi. Elle permettra à l’entreprise de réduire ses coûts de production, en plus d’éliminer sa dépendance envers les producteurs de batterie étrangers pour l’assemblage de ses véhicules.

« Au Québec, on n’est pas seulement témoins de la révolution électrique, on est en train de la créer », a souligné le président et fondateur de l’entreprise Marc Bédard, lors d’une conférence dans le complexe des Laurentides, en présence du ministre de l’économie Pierre Fitzgibbon et du ministre de l’environnement Benoit Charette.

En mars 2021, Québec et Ottawa ont injecté 100 millions de dollars – 50 millions chacun – pour la construction de cette usine. À terme, 135 emplois devraient être créés à Mirabel, a promis Lion.

D’autres détails suivront.