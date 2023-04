Ottawa s’associe avec Ericsson pour la 5G et la 6G

Le gouvernement fédéral a annoncé lundi son appui à un projet de recherche et développement des réseaux de 5G et 6G de 470 millions de dollars qui sera mené par l’entreprise Ericsson Canada. L’initiative créera notamment des emplois à Montréal, a-t-on promis.

« On investit pour développer nos réseaux sans fil pour un avenir plus connecté, et en même temps, on crée de bons emplois pour la classe moyenne », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau en point de presse à Ottawa.

Ce dernier était accompagné, entre autres, de son ministre de l’Innovation, François-Philippe Champagne, du maire de la capitale fédérale, Mark Sutcliffe, et du président et directeur général d’Ericsson Canada, Börje Ekholm.

Le niveau de soutien financier fédéral ainsi que le « calendrier » du projet ne seront indiqués qu’ultérieurement, a indiqué le bureau du premier ministre dans un communiqué.

Le nombre de nouveaux emplois à être créés à Montréal n’est pas non plus précisé. Le projet, qui doit s’échelonner sur cinq ans, selon l’entreprise, doit aussi générer de nouveaux postes à Ottawa, pour un total de « centaines d’emplois et emplois requalifiés ».

« L’investissement renforcera davantage ces centres [de Montréal et Ottawa] comme chefs de file mondiaux dans les technologies de la 5G avancées, de la 6G, de l’IA, du Cloud RAN et du Core Network », a promis la compagnie dans son propre communiqué.