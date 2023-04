Opération recrutement à Montréal-Trudeau pour éviter un été chaotique

Face à des besoins en main-d’œuvre inédits, Aéroports de Montréal (ADM) veut éviter de revivre le scénario de l’été 2022. Pour la première fois, l’organisation tient, de jeudi à vendredi, une foire de l’emploi pour recruter des travailleurs à Pierre-Elliott-Trudeau.

La saison haute commence à la fin juin, et au moins 250 emplois considérés comme critiques sont à pourvoir pour faire fonctionner les divers services de l’aéroport, en majorité dirigés par des entreprises partenaires. Ainsi, une vingtaine d’exposants tentent de convaincre une petite foule de curieux de postuler chez eux, à grand renfort de dépliants et d’objets promotionnels, comme des balles antistress en forme de tasse de café.

« On veut s’assurer d’avoir les bonnes personnes aux bons endroits pour avoir une livraison de bagages relativement rapide et fluide, avoir des gens le matin très tôt pour servir les cafés aux passagers », indique Anne-Sophie Hamel, porte-parole pour ADM, dans la mezzanine ensoleillée située près de la porte 10 de l’aéroport.

Plusieurs voyageurs se rappellent sans doute les files d’attente monstres et le chaos dans la gestion des bagages qui ont caractérisé la dernière saison estivale. Or, ADM s’attend à un achalandage encore plus élevé cette année. Malgré cela, Mme Hamel estime que l’industrie est en meilleure posture que l’an dernier pour éviter un désastre.

« L’année dernière, c’était une industrie brisée à tous les niveaux, mondialement et ici. Elle s’est relevée, des choses ont été réglées », assure Mme Hamel, qui admet que les passagers devront quand même être patients en période de pointe.

Chez Avjet, le défi d’embauche a été « monstrueux » dans la dernière année, selon son p.-d.g., Denis Jacob. L’entreprise fournit des employés qui font l’enregistrement des passagers, nettoient les avions et manipulent les bagages pour plusieurs compagnies aériennes comme Transat, Sunwing, KLM et Air France.

« En 2022, on a embauché 1000 personnes et on en a gardé 500 », a expliqué M. Jacob. Il estime que l’été dernier, il n’avait pas assez de personnel pour répondre aux besoins. En ce moment, il compte 950 employés et en cherche encore une centaine.

Pour attirer et retenir les candidats, les salaires et les conditions de travail ont par ailleurs été fortement augmentés dans plusieurs entreprises liées à l’aéroport.