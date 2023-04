Temu, le nouveau rival chinois d’Amazon, inquiète

Débarqué en douce au Canada cet hiver, le site d’achats en ligne et à rabais Temu inquiète déjà. L’entreprise, dont le siège social est aux États-Unis, appartient à une société chinoise soupçonnée d’utiliser des logiciels malveillants pour pister ses clients chinois. Un prix cher à payer pour des internautes intéressés à payer pas cher…

Temu a d’abord été lancé aux États-Unis à l’automne 2022. Il a été lancé au Canada en février dernier, dans la foulée d’une importante campagne publicitaire américaine qui comprenait l’achat de coûteuses publicités télévisées durant le Super Bowl de la Ligue nationale de football (NFL).

Temu est un site de vente en ligne qui se positionne à mi-chemin entre un site d’achats groupés et un site de liquidation. Il vend de tout, allant des appareils électroniques et des vêtements aux accessoires pour la maison ou les animaux domestiques. Ce sont avant tout ses prix qui attirent les acheteurs. On trouve des lampes de chevet à 2 $, des écouteurs Bluetooth à 15 $ et des vêtements très chics pour moins de 10 $…

Le temps et l’argent

Le modèle de Temu est simple : il vend des produits obtenus directement des fabricants chinois. Le site coupe un intermédiaire, le marchand nord-américain qui s’approvisionne lui aussi en Chine, mais qui doit payer pour l’importation et les frais d’entreposage de ses produits.

Temu expédie par ailleurs les achats de ses clients directement de Chine. Cela crée des délais de livraison plus longs que ceux d’un site local. Aux États-Unis, un nombre élevé de cyberacheteurs se sont plaints que leurs achats arrivaient plus souvent qu’à leur tour tardivement, endommagés ou carrément jamais.

« On appelle ce phénomène la “désintermédiarisation” », dit le professeur en marketing de HEC Montréal Renaud Legoux. « On juge qu’on peut éliminer un intermédiaire et offrir l’ensemble des services pour vendre un produit sans passer par un distributeur. » C’est la suite logique de ce qu’on a vu avec Amazon et eBay dans les dernières années, puis plus récemment dans le parachutage de produits sur les réseaux sociaux, dit le professeur montréalais.

Pour le consommateur, c’est une offre à double tranchant, continue M. Legoux. « L’offre a du sens si l’acheteur est prêt à accepter des délais de livraison beaucoup plus longs. »

C’est surtout une autre attaque indirecte envers le cadre juridique qui a été développé au fil du temps autour de la protection du consommateur. Quand un nouveau joueur décide de court-circuiter le modèle commercial existant, ça soulève des questions fondamentales, poursuit Renaud Legoux.

« À chaque nouvelle technologie de rupture, on voit que la protection du consommateur n’est pas au sommet des priorités. C’est une question de sécurité pour le consommateur final, et ça, on l’oublie souvent. »

Sécurité nationale ?

Aux États-Unis, Temu soulève en plus des questions de sécurité nationale. Des élus du Congrès américain aimeraient voir Temu être bloqué tant que la lumière n’aura pas été faite sur la façon dont elle collecte des données sur ses utilisateurs. Surtout que ces derniers sont de plus en plus nombreux : Temu apparaît en ce moment comme l’application mobile la plus téléchargée de l’App Store d’Apple aussi bien au Canada qu’aux États-Unis.

L’entreprise éponyme à qui Temu appartient dit avoir son siège social à Boston. Temu est en réalité détenue par le géant chinois PDD Holdings, qui est également propriétaire d’un site de commerce en ligne exclusif au marché chinois qui s’appelle Pinduoduo.

Or, il a été découvert récemment par la chaîne d’information américaine CNN que Pinduoduo espionnait ses utilisateurs. Une fois installée, l’application Pinduoduo s’incrusterait dans le système d’exploitation pour déjouer ses balises de sécurité et récolter des données privées. Elle espionnerait entre autres la façon dont ses utilisateurs naviguent sur Internet et comment ils utilisent d’autres applications présentes sur leur téléphone.

Pis encore, il semblerait que l’application, une fois qu’elle a été téléchargée sur un téléphone mobile, serait à peu près impossible à désinstaller.

Aux États-Unis, où les technologies chinoises sont de plus en plus redoutées, on craint que ces données puissent ensuite être transmises au gouvernement chinois. C’est la même crainte que pour TikTok. Des élus se demandent si l’application Temu ne possède pas, comme Pinduoduo, cette option d’aller récupérer des données à l’insu de ses utilisateurs, qui pourraient ensuite elles aussi être transmises aux autorités chinoises.

À l’heure actuelle, rien ne dit que Temu espionne ses utilisateurs comme le fait Pinduoduo. Mais la situation illustre à nouveau la méfiance grimpante des pays occidentaux envers les technologies chinoises.