L’expansion banlieusarde du Bixi ne fait pas que des heureux

L’engouement soudain de la part des banlieues de Montréal et de Québec pour le vélo en libre-service est une occasion à saisir pour l’opérateur montréalais Bixi. Ce dernier veut étendre son réseau bien au-delà des quartiers montréalais. Une situation qui ne fait pas l’affaire d’au moins un fabricant québécois de vélos en libre-service.

Le problème : Bixi répond à des appels d’offres en partenariat avec PBSC Solutions urbaines. PBSC est une entreprise de Longueuil qui s’est séparée de Bixi en 2014 pour distinguer la fabrication des vélos et de l’équipement nécessaire pour exploiter un réseau de vélos en libre-service, de Bixi, l’opérateur responsable du service offert au public montréalais.

Or, selon Martijn Kentie, directeur du développement de la société Bewegen, c’est doublement embêtant. Selon lui, non seulement Bixi, un OBNL, ne devrait pas rivaliser avec les équipementiers à qui s’adressent généralement ces appels d’offres, mais PBSC n’est plus de propriété québécoise. Le géant américain de la mobilité partagée Lyft a racheté PBSC en avril 2022.

Bewegen cite des appels d’offres récents faits par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et la Ville de Longueuil où Bixi a décroché le contrat. Dans les deux cas, Martijn Kentie déplore ce qu’il dit n’être que « des avis d’intention où PBSC avait déjà été identifié comme fournisseur ».

Établie à Saint-Georges-de-Beauce par des anciens de PBSC, Bewegen se spécialise dans les services de vélos électriques en libre-service. Ses vélos sont assemblés par Rocky Mountain, une entreprise également beauceronne.

Un opérateur qui voit grand

« Bixi est un opérateur, il gère le système, il ne devrait pas soumissionner », dit-il au Devoir. « Et là, dans les subventions provinciales devant aller au développement du vélo en libre-service partout au Québec, on voit que la grande majorité de l’aide financière va à Bixi. Ça pose problème. »

Le Programme d’aide financière au développement de l’offre de vélos en libre-service (OVLIS), cherche pourtant à stimuler la concurrence dans le secteur du transport actif. Les appels de projets ont lieu jusqu’au 1er mai. L’aide maximale accordée est de 2 millions de dollars par projet, jusqu’à concurrence de 50 % des coûts totaux. Les organismes admissibles sont autant les municipalités que les opérateurs comme Bixi, ou même Exo qui s’occupe du transport collectif dans les couronnes nord et sud de la grande région de Montréal.

Bixi se dit en quelque sorte victime de son succès. « Toutes les villes qui veulent des vélos en libre-service nous contactent », affirme au Devoir le directeur général de Bixi, Christian Vermette. « Nous leur présentons notre modèle d’affaires, notre équipement et notre fonctionnement. C’est ensuite à elles de décider comment elles comptent structurer leur service. »

Bixi a toujours fait affaire avec PBSC Solutions. Elle entretient aussi une relation étroite avec Lyft. Celle-ci a racheté en 2018 la société américaine Motivate qui, un an plus tôt, avait fusionné avec la montréalaise 8D Technologies qui a mis au point la plateforme informatique de Bixi.

Pour l’opérateur, tout ce mouvement d’acquisition profite au Québec. « Nos équipes à Montréal sont reconnues, elles attirent des emplois ici », dit Christian Vermette. En fait, il verrait bien Bixi devenir l’opérateur de tous les services de vélos partagés de la province. Un mémoire à cet effet a été remis au ministère des Transports juste avant la pandémie. Le ministère n’a pas répondu au Devoir à ce propos.

« On proposait une clé unique pour tous les services au Québec. C’est simple : à Montréal, Sherbrooke ou ailleurs, ta clé est bonne partout. »

À propos de sa relation avec PBSC Solutions urbaines, Christian Vermette se dit ouvert à accueillir d’autres fabricants. « En tant qu’opérateur, on peut gérer n’importe quel système. Il n’y aurait aucun problème à travailler avec Bewegen. »

La précarité de Lyft

C’est assez doucement que Lyft est devenu un joueur important dans le vélo en libre-service québécois. PBSC Solutions urbaines vend sur tous les continents des vélos fabriqués par son partenaire Cycles Devinci, établi à Saguenay. C’est évidemment ce qui a attiré Lyft, qui a tenté ces dernières années de consolider le marché nord-américain de la mobilité partagée.

L’opération n’est pas un succès. Éternel numéro deux derrière Uber, Lyft a perdu depuis un an 76 % de sa valeur en bourse. En réaction, 13 % des employés ont été remerciés et un nouveau p.-d.g. — l’ancien dirigeant d’Amazon David Risher — a été nommé pour redresser le navire. Il compte continuer de réduire les coûts. Son objectif : rendre Lyft plus séduisante pour ses clients… ou pour un éventuel acquéreur.

Tout cela n’inquiète pas PBSC Solutions urbaines. « L’entité PBSC demeure », assure sa directrice du marketing, Nathalie Doré. « Nous répondons aux appels d’offres, tous nos employés sont à Longueuil, nous sommes toujours en croissance, c’est aussi vivant que ce l’était avant. C’est seulement un propriétaire différent. Sinon, tout est comme avant. »

S’il fallait que Lyft coupe dans ses activités de vélos en libre-service, l’effet se ferait peut-être sentir jusqu’au Québec. Ce qui permettrait à d’autres joueurs d’émerger, à un moment où la demande pour le transport actif semble plus forte partout dans la province.