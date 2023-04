Les syndicats «se préparent au pire» avec le début des négociations chez Hydro-Québec

Les négociations en vue du renouvellement des conventions collectives couvrant quelque 16 000 syndiqués chez Hydro-Québec vont bientôt commencer, dans un contexte particulier.

Les comités de négociation des six syndicats concernés, tous des sections locales du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ, se sont réunis au cours des derniers jours pour préparer cette négociation.

Les six sections locales représentent différents métiers : les précieux monteurs de ligne, et aussi des technologues, spécialistes et professionnels, employés de bureau et autres.

« On souhaite le mieux pour nos membres, mais on se prépare au pire », ont-ils déclaré à l’unisson dans le cadre de cette rencontre.

Cette négociation se déroulera dans un contexte de changement à la haute direction de la société d’État et alors que le gouvernement Legault veut développer davantage les capacités d’Hydro-Québec.

De plus, Hydro-Québec affiche des profits records. Et le public vient d’être sensibilisé à l’importance de ses employés, avec la tempête de verglas qui à son pic a laissé 1,1 million de clients sans électricité.