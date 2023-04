Le Panier bleu transactionnel prend des parts de marché

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie. Pour vous abonner, cliquez ici.

Après avoir essuyé de nombreuses critiques quant à son utilité, le site Web Le Panier bleu, créé pendant la pandémie pour mettre en valeur les marchands québécois, est finalement devenu transactionnel en octobre 2022. Ses premiers mois d’existence l’ont-ils positionné, selon les souhaits du départ, comme une solution de remplacement à Amazon ? Le rapport NETendances 2022 de l’Académie de la transformation numérique, publié mercredi dernier, offre des pistes de réponses.

Interrogés par un sondage Web, 1025 adultes internautes québécois ont été amenés à estimer leur consommation électronique de 2022. Ceux qui ont fait des emplettes en ligne ont indiqué en moyenne avoir utilisé Le Panier bleu pour 7 % de leur volume d’achats. Étant donné le moment stratégique de l’ouverture de la plateforme transactionnelle, la majorité des consommateurs disent s’en être servis pour trouver des cadeaux de Noël.

Il semble que la plateforme québécoise ait volé quelques parts de marché à Amazon, de même qu’à d’autres marchands étrangers et canadiens. Les ventes seraient restées stables chez les autres marchands québécois.

Le directeur général du Panier bleu, Alain Dumas, s’est dit encouragé par le fait que les parts de marché gagnées ne semblent pas provenir des autres commerces québécois. « Il est important pour nous de dynamiser l’offre locale, et non de la cannibaliser », a-t-il indiqué au Devoir.





Selon M. Dumas, le temps des Fêtes a été satisfaisant, puisque les transactions et les commandes auraient généralement été traitées selon les attentes. Le Panier bleu ne divulgue toutefois pas ses données de ventes.

L’entreprise vise à poursuivre sa croissance, notamment celle de son offre de produits. Au début janvier, son catalogue était constitué de 67 000 articles différents vendus par 211 commerces québécois. Aujourd’hui, il y a 329 marchands, pour un total d’environ 114 100 produits. « On voudrait s’assurer qu’un consommateur qui a à coeur l’achat local trouve ce qu’il cherche en venant sur le Panier bleu », a affirmé M. Dumas.

Des changements effectués cet hiver permettent de bien synchroniser le système du Panier bleu aux boutiques en ligne des marchands, ce qui accélère le nombre de participants qu’ils peuvent intégrer à la plateforme, affirme M. Dumas. Des frais mensuels leur sont maintenant demandés, en plus de la commission exigée sur la vente des produits.

Encore loin de la rentabilité

Rappelons que Le Panier bleu, créé par le gouvernement du Québec comme un organisme à but non lucratif, est maintenant la propriété d’une entreprise privée détenue par Investissement Québec, le Mouvement Desjardins, le Fonds de solidarité FTQ et Lightspeed. M. Dumas estime que la plateforme ne sera pas rentable avant au moins trois ans.

Le gros chantier de 2023 est le développement d’une logistique permettant aux consommateurs de recevoir leurs commandes plus rapidement et à moindre coût. En gros, l’idée est que la livraison ne soit plus uniquement la responsabilité de chaque commerçant. Parmi les solutions en vue : permettre aux marchands de garder des stocks directement dans les centres de distribution d’entreprises logistiques, d’assembler des commandes multi-commerçants afin de diminuer les frais de livraison et de négocier des tarifs collectifs avec les transporteurs.