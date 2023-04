Le Canada a-t-il trouvé une façon de mettre l’inflation au pas?

À première vue, on pourrait croire au meilleur des mondes.

Les plus récentes statistiques parlaient, jeudi, de la création inattendue de 35 000 emplois le mois dernier et d’un taux de chômage qui se maintenait, à 5 %, tout près de son plancher record au Canada. Le salaire horaire moyen, quant à lui, a vraisemblablement progressé plus vite que l’inflation pour un deuxième mois de suite.

La semaine d’avant, on avait rapporté que l’économie canadienne avait affiché une telle vigueur durant les deux premiers mois de l’année que le premier trimestre de 2023 pourrait se conclure par une croissance de 3 % en rythme annualisé. Cela serait six fois plus élevé que ne le prédisait la Banque du Canada encore à la fin du mois de janvier.

On dit même qu’après avoir été durement frappé depuis un an par la hausse des taux d’intérêt, le marché immobilier commence à donner des signes d’un modeste rebond. Peut-être pas encore des mises en chantier, mais à tout le moins du nombre de ventes et des prix, ce qui pourrait indiquer qu’un niveau plancher a été atteint dans plusieurs grandes villes, notamment à Montréal et à Québec, rapportait jeudi l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec.

Qu’est-ce que la Banque du Canada pensera de cette situation, elle qui annoncera mercredi son taux directeur et en profitera pour mettre à jour son portrait de la situation d’ensemble dans l’édition printanière de son Rapport sur la politique monétaire ?

Aux prises avec une envolée du coût de la vie, la banque centrale a entrepris, il y a un an, une remontée tout aussi rapide que massive de ses taux d’intérêt (de 0,25 % à 4,5 %) avec l’intention déclarée de donner un solide coup de frein aux ardeurs des consommateurs et des entreprises. Non seulement elle s’avouait prête à faire plonger l’économie en récession, mais elle semblait presque le souhaiter.

Le Canada n’est pas le seul à connaître une embellie économique inespérée, rappelait jeudi dans une brève analyse l’économiste en chef de la Banque de Montréal, Douglas Porter. « En fait, les économies tiennent si bien le coup cette année que certains se demandent maintenant non plus seulement si on réussira un atterrissage en douceur, mais s’il y aura un atterrissage tout court. »

5,2% C’est l’indice de la hausse des prix à la consommation en février, son plus bas niveau depuis janvier 2022 et sa plus forte baisse en un mois depuis avril 2020.

Mais de quoi se plaint-on ? Même si l’économie et l’emploi se portent beaucoup mieux que prévu, cela n’a pas empêché l’inflation de perdre de la vitesse au Canada. À un sommet de 8,1 % en juin, la hausse de l’indice des prix à la consommation (IPC) sur 12 mois a encore ralenti en février, passant de 5,9 % à 5,2 %, son plus bas niveau depuis janvier 2022 et sa plus forte baisse en un mois depuis avril 2020, au moment où l’économie faisait un face-à-face avec la pandémie de COVID-19.

Trop tôt

Le Canada a-t-il trouvé une façon de mettre l’inflation au pas et de la ramener graduellement à « un niveau bas, stable et prévisible », comme le dit sa banque centrale, sans devoir passer par une récession ? Il est beaucoup trop tôt pour l’affirmer, mais c’est peu probable, préviennent la plupart des observateurs.

En effet, on est encore loin du but, c’est-à-dire la fameuse cible de 2 % d’inflation à moyen terme. En janvier, la Banque du Canada espérait être parvenue à ramener l’inflation autour de la borne supérieure de sa fourchette allant de 1 % à 3 % d’ici le milieu de l’année et atteindre les 2 % en 2024.

Le compte rendu des délibérations de son Conseil de direction du mois de mars avait toutefois révélé que l’on craignait qu’elle « reste coincée » à un niveau « considérablement supérieur » en raison notamment de la remarquable résilience du marché du travail, d’une hausse des salaires supérieure à l’amélioration de la productivité, des généreuses politiques de dépenses des gouvernements ainsi que des attentes des consommateurs et des entreprises. Le contrôle de l’inflation est aussi une affaire de psychologie, où les banques centrales doivent convaincre les gens que les prix resteront « bas, stables et prévisibles » et qu’il ne faut pas s’engager dans une escalade des salaires et des prix.

Les dernières enquêtes menées par la Banque, dont les résultats ont été dévoilés la semaine dernière, montrent que les Canadiens s’attendent à un ralentissement de l’inflation et de l’économie. Mais aussi qu’il faudra bien plus de deux ans, peut-être même cinq, avant de revoir l’inflation à l’intérieur de la fourchette de 1 % à 3 %.

La Banque a indiqué, au début de l’année, vouloir marquer une pause dans ses changements de taux d’intérêt pour se donner le temps de mesurer l’effet de sa période de hausse accélérée. Cela lui permet aussi d’évaluer l’impact d’autres événements, comme les dernières turbulences bancaires aux États-Unis et en Europe. Mais elle ne bougera pas mercredi, prédisent les économistes. D’abord et avant tout parce qu’il est encore beaucoup trop tôt, répètent-ils.

La Banque estime elle-même qu’il faut normalement entre 18 et 24 mois avant qu’un changement de taux d’intérêt ne produise son effet sur l’économie, en se diffusant lentement à travers les coûts d’emprunt, les décisions de consommation et d’investissement, l’activité économique et l’emploi. La première de ses huit hausses de taux a été décrétée il y a seulement 13 mois.

Mais qu’on ne se fasse pas d’illusions, mettent en garde la plupart des prévisionnistes, à l’instar de l’économiste du Mouvement Desjardins Hélène Bégin. « Le Québec, tout comme le Canada, pourra difficilement échapper à la récession cette année », disait-elle il y a deux semaines.

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie.