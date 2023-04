Quoi faire en cas de dommages causés par le verglas

Toiture endommagée par la chute d’un arbre, pare-brise défoncé par une grosse branche, inondations, pertes du contenu du réfrigérateur : les dommages causés par le verglas sont nombreux. À quoi s’attendre de la part des assurances lors de telles situations ?

Chez CAA-Québec, les réclamations d’assurances ont déjà commencé à affluer dans la nuit de mercredi à jeudi en lien avec les derniers événements météorologiques. Beaucoup d’entre elles concernent des bris sur des véhicules et des habitations, souligne Suzanne Michaud, vice-présidente Assurances pour l’organisme.

« Que l’arbre soit tombé sur votre maison ou votre voiture, prenez des photos et appelez votre assureur », conseille-t-elle d’emblée.

Dans le cas des automobiles, la réparation des dommages causés par la chute d’objets sera remboursée si on possède la couverture complète. Si votre assurance privée inclut les dommages sans collision ou la protection tous risques, vous devriez être protégés. C’est le cas de la majorité des propriétaires, estime Mme Michaud. Par contre, si on ne possède que l’assurance responsabilité civile obligatoire, il faudra vraisemblablement sortir l’argent de sa poche.

Par ailleurs, si un arbre du domaine public tombe sur un véhicule, il est possible de faire une réclamation à la Ville de Montréal, a indiqué jeudi le porte-parole de la Ville Philippe Sabourin. Il faut toutefois pouvoir prouver que les dommages matériels sont en lien avec une faute de la municipalité.

L’assurance habitation

Dans le cas d’une atteinte à une maison, il faut d’abord s’assurer que tout le monde est en sécurité et prendre si nécessaire des mesures pour éviter que les ravages s’aggravent, indique le directeur des communications et affaires publiques pour le Bureau d’assurance du Canada (BAC), Pierre Babinsky. Après avoir capté des clichés ou des vidéos et avoir communiqué avec son assureur, un expert en sinistre pourrait être dépêché sur les lieux.

Ce type d’incident est couvert par la plupart des polices d’assurance-habitation de base, selon M. Babinsky. « Que ce soit un arbre, un poteau, un véhicule qui rentre dans notre propriété ou le barbecue du voisin, ça va être protégé », explique-t-il.

La responsabilité de l’assureur est de remettre la propriété dans son état initial. S’il doit déplacer un arbre, cela sera donc fait. Si l’objet en cause est la responsabilité d’une tierce partie et que l’assureur juge qu’il y a eu négligence de sa part, il pourrait toutefois exercer un recours en responsabilité civile contre elle. « Par exemple, si l’arbre était pourri, que c’était connu du voisin et qu’il ne s’en est jamais occupé », dit M. Babinsky.

Par contre, si un arbre glacé est tombé sur votre terrain sans causer de dommages, il y a peu de chances que vous puissiez être dédommagés pour son émondage, selon le porte-parole du BAC.

Si votre maison n’est pas habitable pendant les travaux, l’assureur peut avoir à payer les frais de subsistance supplémentaires, comme l’hôtel et les repas. M. Babinsky conseille donc de bien conserver ses factures en ce sens.

En cas de panne d’électricité, la nourriture perdue dans les réfrigérateurs peut généralement aussi être remboursée.

Franchises

La plupart des assurances, que ce soit automobile ou habitation, viennent avec des franchises, c’est-à-dire des montants à concurrence desquels l’assuré doit payer lui-même. En habitation, elles varient généralement de 300 $ à 1000 $, évalue M. Babinsky.

« En discutant avec votre assureur, vous pourrez voir si ça vaut la peine de faire une réclamation. Si vous avez perdu 500 $ de dentées et que la franchise est de 300 $, peut-être que ce n’est pas le cas », lance M. Babinsky.

Risques d’infiltrations d’eau

D’autre part, Suzanne Michaud est préoccupée par de possibles cas d’inondations dans les résidences en lien avec les pannes d’électricité. « Beaucoup de résidences ont des pompes submersibles, qui fonctionnent à l’électricité. À ce temps de l’année, avec la fonte des neiges, les infiltrations d’eau peuvent faire des dégâts », croit-elle. Elle conseille donc aux gens qui font face à ce risque de mettre à l’abri les objets qui pourraient être endommagés.

Or, les protections contre les dommages faits par l’eau sont généralement optionnelles dans les contrats d’assurance habitation.

Augmentation des primes

Est-ce que les réclamations sont susceptibles de faire augmenter les primes ? Ça dépend des circonstances et du montant demandé, affirme M. Babinsky. C’est surtout probable si vous avez fait d’autres réclamations dans les dernières années.

Le porte-parole du BAC souligne toutefois que l’assuré a l’obligation de déclarer tout sinistre, même s’il choisit de ne pas faire de réclamation.

Plus généralement, notons que les catastrophes naturelles coûtent de plus en plus cher aux compagnies d’assurances canadiennes. Des événements comme le verglas sont donc susceptibles de faire augmenter, de façon assez généralisée, les primes d’assurances dans les prochaines années, juge M. Babinsky.

Délais de traitement

Étant donné le grand nombre de demandes qui risquent de submerger les assureurs au Québec dans les prochains jours, peut-on s’attendre à d’importants délais de traitement ? Ni M. Babinsky ni Mme Michaud ne s’en inquiètent. Ils croient que les ressources seront déployées pour répondre rapidement aux clients. Par contre, si d’importants travaux doivent être faits, nécessitant l’apport d’entrepreneurs en construction, il faudra potentiellement être patients. Ces derniers sont déjà très occupés et le seront possiblement davantage ce printemps.

Avec Zacharie Goudreault