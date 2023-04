L’IA canadienne limitée dans son développement

Une innovation comme ChatGPT pourrait-elle voir le jour au Canada ? Cela semble peu probable. Non seulement les entreprises canadiennes d’intelligence artificielle peinent à retenir leurs chercheurs, mais la grande majorité de la propriété intellectuelle créée ici appartient à des sociétés américaines et chinoises.

En somme, un ChatGPT canadien a peu de chances de voir le jour. Le Canada compte tout de même un leader du développent d’IA semblable à ChatGPT. Cohere, basée à Toronto, est experte des grands modèles de langage, ou « LLM », comme on les appelle en anglais. Son problème : elle est sous-financée par rapport à ses homologues d’autres pays. Son principal bailleur de fonds est Salesforce Ventures, de Californie. Cohere a levé plus tôt cette année 165 M$. C’est très peu comparativement au 1,3 milliard $US d’Anthropic, un laboratoire d’IA créé par des anciens d’OpenAI, qui en est de son côté à 11 milliards $US en capital-risque récolté ces derniers mois.

Le désintérêt généralisé envers l’IA et les nouvelles technologies des dirigeants canadiens d’entreprises est en bonne partie responsable de ce déséquilibre, observe Scale AI. L’organisme qui chapeaute la supergrappe canadienne en IA en fait la preuve dans un rapport publié à la fin mars, intitulé Portrait de l’IA d’ici.

« Il manque cruellement une demande domestique pour des applications d’intelligence artificielle », constate Clément Bourgogne, directeur de l’exploitation de Scale AI. « On a des chercheurs parmi les meilleurs au monde, mais il n’y a pas de place dans le privé pour créer un espace de croissance pour leurs technologies. »

Pour les entreprises, le moyen le plus direct d’innover est d’investir en R et D. Et tandis que les dépenses en R et D par les entreprises sont en hausse dans la quasi-totalité des économies développées de la planète depuis 2015, les dépenses des entreprises canadiennes, elles, sont en repli. Scale AI estime que la valeur totale par rapport au PIB canadien de ces dépenses au pays a reculé de 2,8 % entre 2015 et 2019. Elle a augmenté entre 2,2 et 8,3 % dans les autres pays.

Le vrai problème est que peu de nos chercheurs travaillent au bénéfice d’une entreprise canadienne. Les gains actuelle­ment obtenus ne servent pas l’économie canadienne.

Le secteur privé canadien est trop dépendant de l’aide gouvernementale à la R et D et aux nouvelles technologies, estime Scale AI. « C’est une fois que les entreprises voient le potentiel pour hausser leurs ventes ou réduire leurs coûts qu’elles investissent. Avant, au moment de prendre le premier risque, elles hésitent beaucoup », explique Clément Bourgogne. Scale AI vient de récolter 125 millions $ d’Ottawa pour justement stimuler l’adoption plus rapide au Canada des applications d’IA produites au pays.

Direction Chine

En matière d’IA, le Canada est un énorme producteur de propriété intellectuelle. Il est le quatrième pays où il se publie le plus de résultats de recherches. Les chercheurs canadiens en IA récoltent plus que leur juste part de brevets pour leurs inventions.

Or, la moitié de ces brevets sont décrochés par des sociétés étrangères. IBM et Microsoft sont de loin les deux plus grands détenteurs de propriété intellectuelle au Canada. Les trois suivants sont des organisations chinoises : la State Grid Corporation of China, une société d’État, l’Académie chinoise des sciences et l’Université Xidian de Xi’an, une ville située en plein coeur de la Chine.

C’est une situation qui peut inquiéter. L’Occident craint la Chine de plus en plus. À Ottawa, on la soupçonne d’ingérence dans le fonctionnement du système électoral. Au strict sens économique de la question, la forte représentation de sociétés aussi bien chinoises qu’étrangères de façon plus générale devrait aussi sonner une alarme, dit Clément Bourgogne. Il insiste sur l’importance dans les prochaines années d’accroître la présence des chercheurs en IA au sein des entreprises de propriété canadienne.

« Je ne sais pas si la Chine est un danger plus qu’un autre pays. Le vrai problème est que peu de nos chercheurs travaillent au bénéfice d’une entreprise canadienne. Les gains actuellement obtenus ne servent pas l’économie canadienne. »

Exode des cerveaux

Stimuler l’embauche en plus grand nombre par des entreprises canadiennes de professionnels de l’IA n’est pas si simple. Au moins, le Canada attire les étudiants en très grand nombre. La stratégie canadienne est simple : s’ils étudient ici, ils voudront ensuite travailler ici.

Or, ce n’est pas nécessairement le cas. Le Canada attire certes les étudiants et les jeunes chercheurs, mais les professionnels qu’ils deviennent ensuite ont tendance à quitter le pays au profit des États-Unis ou d’autres pays. Les salaires au Canada sont jusqu’à 33 % inférieurs à ceux offerts aux États-Unis ou en Israël, note Scale AI. Les défis que les chercheurs sont appelés à relever sont aussi plus séduisants là-bas.

« Les spécialistes sont attirés par des entreprises où ils seront en mesure de résoudre des problèmes complexes », écrit Scale AI dans son rapport. « Si le marché canadien ne fournit pas de telles occasions, il est fort probable qu’ils déménageront dans des pays où on pousse le programme d’IA plus loin. »

Scale AI voit tout de même une lueur à l’horizon : des entreprises d’ici aussi disparates que McCain, Kruger et Pratt Whitney ont commencé à valoriser l’IA dans leur croissance. Mais il en faut plus, conclut Clément Bourgogne. « Il faut mieux démontrer que les grandes sociétés d’ici créent elles aussi de la valeur et ont des projets ambitieux pour nos chercheurs en IA. »