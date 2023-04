La cyberconsommation sur des sites québécois est en hausse, mais reste marginale

La consommation sur les sites Web ou applications mobiles de marchands québécois reste marginale au Québec, mais une enquête récente démontre tout de même qu’elle progresse.

L’enquête rendue publique mercredi par l’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval indique que 26 % des cyberconsommateurs québécois ont acheté en ligne en 2022 sur les sites Web ou applications mobiles de marchands québécois, une hausse de 7 points de pourcentage par rapport à l’année précédente.

L’enquête ajoute que 60 % des cyberconsommateurs ont dit avoir eu de la facilité à identifier les produits québécois en ligne, une augmentation de 10 points de pourcentage en un an.

Quelque 7 % des adultes québécois ont réalisé des achats sur le site Web du Panier bleu depuis que le volet transactionnel a été ajouté en octobre 2022. Pendant cette montée du Panier bleu, les cyberachats sur les sites Web ou les applications mobiles d’Amazon, qui étaient de 48 % en 2021, ont été de 46 % l’année dernière. Une baisse a aussi été observée pendant la même période chez les marchands canadiens, de 18 % à 16 %, de même que chez les marchands étrangers, de 15 % à 12 %.

Les achats chez les autres marchands québécois sont demeurés stables, à 19 %.

Même si les achats réalisés sur le site Web ou l’application mobile d’Amazon ont reculé de 2 %, l’enquête de l’Université Laval a pris note que le nombre d’adhésions au programme Amazon Prime a connu une croissance de 7 points de pourcentage pour rejoindre 52 % des cyberacheteurs québécois. Cette poussée n’a donc pas été freinée par la hausse du tarif mensuel d’Amazon Prime entrée en vigueur en mai dernier.

L’enquête signale aussi que les achats réalisés en ligne sont demeurés relativement stables après la pandémie de COVID-19. Ainsi, 75 % des adultes québécois en ont fait en 2022, un résultat similaire aux proportions de 75 % en 2021 et de 78 % en 2020. Avant la pandémie, en 2019, cette proportion était de 63 %.

En 2022, le montant total des achats réalisés en ligne par les adultes québécois a été estimé à 16,4 milliards $, 1,62 % de plus qu’un an plus tôt. Au cours de la même période, la valeur moyenne des achats réalisés en ligne mensuellement est passé de 310,43 $ à 311,86 $, une légère augmentation de 0,46 %.

L’enquête appelée NETendances a été effectuée lors d’une collecte de données faite du 3 au 29 janvier de cette année auprès de 1025 adultes internautes québécois âgés de 18 ans et plus. La marge d’erreur maximale se situe à plus ou moins 3,1 %, 19 fois sur 20.