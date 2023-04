Jusqu’à 8000$ de plus pour un véhicule électrique sur-le-champ

Les files d’attente sont un art que peu d’entreprises hors des boîtes de nuit maîtrisent avec doigté. Parlez-en aux constructeurs d’automobiles qui distribuent leurs véhicules électriques au compte-goutte, et qui font parfois affaire avec des marchands et des clients qui sont prêts à tout pour déjouer le système et faire un coup d’argent rapide.

Les histoires de portiers qui trient les clients sur le volet à l’entrée des bars se transposent ces jours-ci dans le secteur automobile. Alors que l’approvisionnement en véhicules électriques commence à se faire plus généreux, des gens tentent de monnayer sur les réseaux sociaux leur place avantageuse dans la file d’attente pour obtenir les premiers exemplaires qui arrivent au pays.

Un exemple est apparu à la toute fin du mois de mars sur le Marketplace de Facebook sous la forme d’un consommateur averti par son concessionnaire qu’il allait pouvoir dès le début avril prendre le volant d’un Toyota RAV4 Prime à moteur hybride branchable tout neuf. Plutôt qu’acheter lui-même le véhicule, un particulier a mis en vente pour 8000 $ sa place privilégiée dans la liste d’attente pour ce véhicule fort prisé des automobilistes canadiens. « C’est ma place sur la liste d’attente que je vends », précisait le vendeur dans l’annonce sur Marketplace.

Cette somme s’ajoutait au prix de détail d’un peu plus de 57 000 $ pour un Toyota RAV4 Prime XSE ainsi soumis à une forme d’enchères en ligne pour le moins discutable. Notez que l’aide gouvernementale à l’achat retranche 10 000 $ au montant total payé par l’acheteur, taxes incluses.

Une zone grise de la loi

Plus tôt cette année, ce sont des concessionnaires eux-mêmes qui tentaient de faire rapidement quelques milliers de dollars de plus que prévu en exigeant jusqu’à 5000 $ pour vendre directement à leurs propres clients un véhicule électrique dont l’acheteur initialement prévu s’était désisté. Normalement, le véhicule en question aurait dû être retourné au constructeur, à qui il incombait de contacter l’acheteur suivant sur la liste d’attente officielle. Comme cet acheteur pouvait être le client d’un autre vendeur, il était plus intéressant pour le commerçant de faire ce tour de passe-passe à l’insu du constructeur que de suivre le protocole à la lettre.

Un coup d’argent rapide est pour certains commerçants parfois plus attrayant que de respecter à la lettre le code de conduite établi à l’interne. Manifestement, l’appât du gain n’est pas l’apanage des vendeurs professionnels. Le cas du RAV4 Prime cité plus haut n’est pas unique en son genre, constate Me Hubert Lamontagne, conseiller juridique pour l’Association pour la protection des automobilistes (APA). L’APA est un organisme pancanadien qui surveille les transactions en apparence suspectes qui surviennent régulièrement dans le secteur automobile.

Me Lamontagne a vu passer une offre sur Kijiji d’un particulier qui avait pris rendez-vous pour immatriculer un véhicule auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Il revendait pour 40 $ sa place dans la liste d’attente pour parler en personne à un représentant de la SAAQ. Le délai pour une telle rencontre pouvait jusqu’à tout récemment s’étirer sur des semaines.

Revendre une place sur une liste d’attente, c’est en quelque sorte une entourloupette que la Loi sur la protection du consommateur n’encadre pas, dit Me Lamontagne. Et comme toute chose qui dépasse le cadre législatif, le risque est grand d’en ressortir déçu, sinon floué. « Le concessionnaire pourrait refuser de céder le véhicule », dit-il. « En laissant passer un tel geste, il ne respecte pas le principe de la liste d’attente établie par son constructeur. Laisser un acheteur outrepasser la file parce qu’il a les poches profondes, disons que c’est un cas de mauvais service à la clientèle… »

Le conseiller juridique de l’APA cite un autre exemple où un marchand a voulu exiger 5000 $ de plus à un acheteur qui avait devancé sa position dans la file grâce à une autre personne qui avait inscrit son nom sur la liste d’attente de plusieurs véhicules différents. S’il ne payait pas ce montant, le concessionnaire retournait le véhicule au constructeur.

Contactés par Le Devoir, Toyota Canada et la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec n’ont pas fait de commentaires.

Un incitatif pour la fin des incitatifs

Ces situations ont été provoquées par une pénurie de véhicules chez les concessionnaires survenue durant la pandémie. Elle a surtout affecté les véhicules électriques ou hybrides branchables, dont la mise en marché était annoncée, mais pas encore commencée. Ces situations sont peut-être plus qu’anecdotiques, prévient l’APA.

Si les gens ont les moyens de débourser l’équivalent de l’aide gouvernementale à l’achat d’un véhicule électrique, simplement pour accéder plus rapidement audit véhicule, peut-être que cette aide est superflue, spécule Me Hubert Lamontagne. « Si les gens ont les moyens de payer plus cher que le prix suggéré, à quoi sert l’aide à l’achat ? » se questionne-t-il.

L’APA revient plutôt sur une suggestion déjà faite aux différents ordres de gouvernement : plutôt que d’offrir une aide à l’achat qui stimule la demande au-delà de l’offre, pourquoi ne pas plutôt forcer la main des constructeurs pour augmenter l’offre ?

Alors que les composants arrivent en nombre suffisant dans leurs usines pour relancer la production de véhicules, les constructeurs procèdent à des fermetures temporaires pour que leur niveau de stocks demeure bas. « Comme ça, la disponibilité reste faible, et les prix peuvent demeurer plus élevés », résume Me Lamontagne.

Après tout, dans les pays où des seuils élevés de ventes de véhicules électriques ont été mis en place, les constructeurs se sont conformés aux règles. Et les consommateurs en attente n’ont pas à craindre de se faire dépasser…