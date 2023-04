Le chantier Davie officiellement inclus dans la stratégie navale fédérale

Après plus d’une décennie d’attente, le Québec a désormais droit à sa part de la manne fédérale en matière de construction maritime. Le chantier Davie de Lévis, réputé pour les hauts et, surtout, les bas qui ont marqué de mémoire récente son histoire presque bicentenaire, devient officiellement le troisième partenaire de la stratégie navale du Canada.

« La Davie devient, aujourd’hui, le troisième partenaire fournisseur de la stratégie navale canadienne », a scandé le premier ministre Justin Trudeau sous un tonnerre d’applaudissements des travailleurs réunis pour cette annonce espérée depuis longtemps.

L’intégration du chantier lévisien lui garantit plusieurs milliards de dollars en contrats fédéraux pour la construction de sept brise-glaces, dont un polaire, et de deux traversiers. Selon le premier ministre François Legault, les négociations ont encore cours, mais Ottawa aurait pris l’engagement de fournir pour 8,5 milliards de contrats au chantier québécois, le plus grand du pays.

Le chantier Davie, qui compte quelques centaines d’ouvriers présentement, devrait en ajouter 1800 pour construire les brise-glaces commandés par le fédéral.

L’intégration de la Davie dans la stratégie maritime s’accompagne d’une importante modernisation, chiffrée à 840 millions de dollars, à laquelle le gouvernement du Québec s’engage à contribuer à la hauteur de prêt de 520 millions.

« Le 840 millions, c’est beaucoup d’argent pour le chantier Davie, a souligné le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon. Le gouvernement se devait d’être là pour être partenaire. » Une partie de l’investissement gouvernemental, soit 194 millions de dollars, représente un investissement en équité qui procurera un rendement sur le capital engagé, a précisé le ministre. L’autre partie du prêt, soit 325 millions de dollars, « va être un prêt pardonnable basé sur les emplois créées, a conclu M. Fitzgibbon, et basé sur les contrats du fédéral qui donnent des retombées colossales. »

« Nous sommes en train de garantir que nous aurons encore trois, quatre, cinq générations de travailleurs au chantier Davie », a insisté le premier ministre Trudeau dans son allocution. « Wow ! a poursuivi François Legault . C’est une belle journée. »

L’essor du chantier maritime Davie « va amener des retombées à la grandeur du Québec », se réjouit encore le premier ministre québécois. Selon l’Association des fournisseurs de Chantier Davie Canada, quelque 1500 entreprises, dont 1000 se trouvent au Québec, profiteront elles aussi des contrats fédéraux.

« Ça va bien aller »

L’officialisation de l’entrée de la Davie dans la stratégie navale canadienne avait lieu dans un immense hangar servant à la découpe des plaques d’acier destinées à l’assemblage des coques. L’endroit est « mis au rancart » depuis des années, a déploré un ouvrier. « C’est au ralenti depuis les traversiers et l’Astérix » livrés en 2017, a expliqué Marc Cloutier, qui célèbre sa quinzième année au chantier.

La Davie redeviendra rapidement la fourmillière qu’elle était lors de ses belles années. Les travaux de modernisation doivent commencer de façon imminente et durer jusqu’en 2026. Par la suite, les travailleurs s’affaireront à honorer la réalisation des navires commandés par Ottawa.

Parmi les travailleurs et les travailleuses de la Davie, l’horizon semblait enfin se dégager après des années de morosité.

« Je suis surtout content pour les jeunes », a expliqué Dragutin Mazic, peintre depuis 1991 au chantier. L’Immigrant croate arrivé au Québec en 1986 portait un casque de travailleur, cabossé par des années de travail et affichant un poing brandi en souvenir des luttes syndicales passées, à l’image des aléas qui ont marqué sa carrière ici.

M. Mazic a vécu les vagues successives de licenciement et les faillites à répétition qui ont parsemé l’histoire récente du chantier inauguré en 1825. « Moi, je pars à la retraite dans un an, a expliqué l’homme de 68 ans. Les jeunes, par contre, ça leur donne de l’ouvrage pour plus de 20 ans. C’est une justice, pour nous, parce que nous avions vu les chantiers d’Halifax et de Vancouver obtenir des contrats qui nous échappaient. »

Les chantiers maritimes Irving, sur la côte est, et Seaspan, à l’extrémité ouest du Canada, font partie de la stratégie navale fédérale depuis maintenant 12 ans. Le gouvernement conservateur de Stephen Harper avait toutefois boudé le chantier Davie lors de la mise en place du plan de modernisation de la flotte canadienne et avait continué de le faire jusqu’à la fin de son règne.

Peintre depuis 1991, lui aussi, au chantier de Lévis, Mario Gingras a également vécu l’époque où son travail dépendait de l’arrivée de contrats au compte-goutte. « J’ai connu le temps où nous étions 3000 ouvriers ici, a-t-il raconté au Devoir. J’ai aussi vécu le temps où nous nous frappions le nez dans le mur, où les mises à pied voyaient 400 collègues partir d’un coup. »

À ses côtés, sa fille de 19 ans, Megan, nouvellement embauchée au chantier, se réjouissait d’une annonce qui lui garantit de pouvoir faire toute sa carrière au même endroit. « Son avenir est assuré ici », a souligné son père.

Il faudra toutefois attendre trois ans avant que les retombées de la stratégie maritime se fassent sentir à la Davie.

Le casque de Dragutin Mazic arborait un autre autocollant, posé plus récemment : un arc-en-ciel avec les mots « Ça va bien aller » au-dessus.

Collé pendant la pandémie, il prend tout son sens aujourd’hui pour lui et ses collègues de la Davie, a-t-il dit en pointant le petit symbole.