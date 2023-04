Les taxes sur l’essence placent-elles les gouvernements en conflit d’intérêts face aux abus des compagnies pétrolières ?

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie. Pour vous abonner, cliquez ici.

Le fait que nos gouvernements ont des taxes (TPS, TVQ) sur l’essence, qui plus est des taxes ascenseurs, les place-t-il en conflit d’intérêts quand vient le temps de nous défendre contre les abus des compagnies pétrolières, se demande Franco Stea, un de nos lecteurs.

Au Québec, les diverses taxes comptent pour environ 30 % du prix à la pompe de l’essence ordinaire. Elles sont plus élevées dans la grande région de Montréal puisqu’elles renferment une somme de 3 ¢ le litre, qui sert à financer le transport collectif. Et un peu moins dans les régions éloignées, frontalières ou périphériques, qui bénéficient d’un rabais de taxe sur les carburants.

À titre d’exemple, cette taxe de 19,2 ¢ le litre d’essence ordinaire était de 14,6 ¢ dans la région du Saguenay le 3 mars dernier, selon les données de la Régie de l’énergie.

Outre ces facteurs de localisation géographique, la taxation compte deux taxes fixes, soit la taxe d’accise fédérale, de 10 ¢ le litre, et la taxe sur le carburant du Québec, de 19,2 ¢ le litre, comme cela a été mentionné. Au Québec, cette taxe est consacrée au financement des infrastructures des réseaux routiers et de transport en commun.

Une taxe ascenseur ? On parle, ici, de taxes fixes qui, en fonction du volume vendu, procurent au gouvernement québécois des revenus annuels oscillant autour de 2 milliards depuis 2019, mais dont l’effet d’ascenseur évoqué se mesure par leur poids croissant ou décroissant selon que le prix à la pompe baisse ou augmente. S’y ajoutent la TPS et la TVQ, exprimées en pourcentage fixe, mais qui génèrent des revenus évoluant selon les aléas du volume de l’essence vendue et de sa valeur marchande.

C’est donc dire que 70 % du prix à la pompe échappe au contrôle du gouvernement du Québec, soit quelque 64 % représentant le coût d’acquisition (coût du brut, du raffinage et du transport entre la raffinerie et la station-service) et grosso modo 6 %, en moyenne, accaparé par la marge de détail.

Cette portion de 64 % renferme l’impact du marché du carbone qui, au prix de vente final d’un peu plus de 37 $ la tonne métrique de CO2 obtenu à l’enchère de droits d’émission de février dernier, pourrait équivaloir à l’ajout de 8,5 ¢ au prix à la pompe du litre d’essence ordinaire. Jusqu’à présent, le marché du carbone a généré des revenus de plus de 6,9 milliards de dollars pour le Québec, versés au Fonds d’électrification et de changements climatiques.

Difficile, donc, pour un Québec qui importe un bien encore essentiel (sans jeu de mots), d’avoir un pouvoir d’influence sur cette portion du prix à la pompe soumis au diktat d’un vaste marché mondial répondant au jeu de l’offre et de la demande et aux forces spéculatives. Même le gouvernement américain n’a pu infléchir les cours du marché à leur sommet durant la guerre face à une OPEP + sous influence russe. Pensons à l’insuccès de cette tentative de négociation avec le Venezuela et de cette visite controversée du président des États-Unis, Joe Biden, en Arabie saoudite en juillet 2022 !

Québec pourrait-il alors abaisser le poids de la taxation ? L’histoire enseigne que de telles réductions vont rarement totalement garnir les poches des consommateurs. Sans compter, également, le signal qu’enverraient les gouvernements quant au sérieux de leurs engagements climatiques.

Précisons enfin que l’application de la TPS-TVQ est quasi généralisée dans l’économie. Et que le carburant n’est pas le seul produit à être soumis à une taxe spéciale. C’est également le cas des boissons alcooliques, de l’hébergement et des primes d’assurance.



