ChatGPT, une révolution techno digne du iPhone?

Et si ChatGPT était le prochain iPhone ? La mise en marché internationale de l’iPhone par Apple en 2008 a marqué un tournant pour l’économie mondiale. La mobilité informatique a créé un marché dont la valeur, ces quinze dernières années, a gonflé de plusieurs centaines de milliards de dollars. L’intelligence artificielle pourrait faire de même pour les années à venir.

C’est Goldman Sachs qui le prédit : au cours des dix prochaines années, les systèmes d’IA comme ChatGPT pourraient ajouter 6650 milliards de dollars américains en valeur nette au PIB mondial. La banque américaine cible spécifiquement dans ses projections les systèmes d’IA dits « génératifs », qui sont capables de générer du texte et de l’information dans le cadre d’une conversation avec un ou plusieurs utilisateurs.

Il est question de ChatGPT d’OpenAI, donc, mais aussi de Bard (Google) et des autres systèmes similaires qui ne manqueront pas de voir le jour dans un avenir proche.

Dans la foulée, Goldman Sachs avertit que 300 millions d’emplois dans le monde sont menacés de disparition. En Amérique du Nord, environ deux travailleurs sur trois (63 %) de tous les horizons verront leur emploi du temps réduit de façon importante par l’introduction des outils d’IA dans leur arsenal de productivité. Goldman Sachs prévoit que jusqu’à la moitié des tâches quotidiennes de ces employés pourront être automatisées, ce qui leur donnera plus de temps à consacrer à autre chose.

Écarts accrus de richesse

L’émergence de l’iPhone et des technologies mobiles a provoqué un accroissement de la richesse mondiale, mais il est évident aujourd’hui que cette valeur ajoutée a été distribuée inégalement. Les gens les plus riches dans les pays les plus riches se sont enrichis à un rythme beaucoup plus rapide que les gens les moins fortunés.

Tout le monde, y compris Apple, a tenté depuis de créer « le prochain iPhone », une nouvelle plateforme technologique qui aurait le même impact économique et social que les téléphones intelligents : cryptomonnaie et NFT, réalité virtuelle ou augmentée, etc.

On ne peut pas dire que ces technologies aient rempli cette promesse. Cette fois, il serait sage de s’y préparer. L’engouement provoqué par les IA comme ChatGPT depuis trois mois ressemble beaucoup à celui survenu quand l’iPhone 3G a vu le jour : des gens qui normalement ne démontrent aucun intérêt envers la technologie se sentent à nouveau interpellés.

La possibilité de créer une richesse importante est donc là, conclut Goldman Sachs. L’effet de choc qui en découle dans de nombreuses industries tend à confirmer que c’est plus qu’un feu de paille.

Il est réaliste d’imaginer qu’il y aura élargissement de l’écart qui sépare les travailleurs qui perdront en tout ou en partie leur gagne-pain de leurs patrons, qui eux s’en mettront probablement plus dans les poches. Ce n’est pas pour rien que des chercheurs et des industriels lancent un cri d’alarme planétaire : pour une rare fois qu’il est possible d’anticiper le changement, il serait sage de le planifier pour qu’il profite au plus grand nombre.