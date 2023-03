Une municipalité allemande veut briller dans le noir

La hausse des prix de l’électricité et du gaz naturel pousse les Allemands à miser plus que jamais sur les sources renouvelables, de même que sur l’efficacité et la sobriété énergétique. Des entreprises, des citoyens et des municipalités donnent le ton et influencent leurs compatriotes. Peuvent-ils aussi inspirer les Québécois, alors que nos besoins en électricité sont appelés à augmenter ? Dernier portrait d’une série de trois.

Par une journée froide de février, il tombe une fine neige sur la petite ville bavaroise de Fuchstal. On distingue les tuiles orangées sous le couvert blanc du toit de la mairie, un bâtiment historique. À cette température sous zéro, les installations énergétiques de la municipalité fonctionnent à plein régime.

En 2016, lorsqu’ils ont acquis leurs premières éoliennes, le maire et son équipe se sont heurtés à d’importantes restrictions réglementaires — notamment pour la distance des zones résidentielles — et à l’opposition citoyenne des villages voisins. Les résidents craignaient que les turbines détruisent le paysage. Ils avaient peur du bruit et de leur impact sur les oiseaux.

« Nos voisins voulaient notre peau, confie Erwin Karg, maire depuis 21 ans. Mais plus maintenant. »

Aujourd’hui, tout le monde veut les imiter. L’équipe de M. Karg a récolté des prix nationaux de développement durable et d’énergie solaire. Elle reçoit chaque semaine l’appel de plusieurs autres municipalités européennes et de journalistes, à la recherche de solutions pour faire face à la crise énergétique. Elle offre des visites de ses infrastructures. Et elle a beaucoup de choses à montrer.

Depuis 2006, Fuchstal concocte goutte par goutte un cocktail énergétique qui enrichit ses citoyens. Ça a commencé par l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits de tous les bâtiments publics, comme la caserne de pompiers, l’école et les centres communautaires.

« Nous sommes une communauté relativement pauvre, alors c’était un moyen de gagner de l’argent », indique le maire à la barbe grisonnante et à l’énergie espiègle. Son niveau d’anglais étant insuffisant pour discuter sur le sujet, il communique avec Le Devoir par le truchement d’une employée municipale, Corinna Sinken, jouant le rôle d’interprète.

Au tarif d’électricité qui prévaut en Allemagne, en moyenne presque huit fois plus élevé qu’au Québec, les panneaux sont remboursés après une dizaine d’années. L’électricité ainsi produite, vendue au réseau de distribution régional, génère des revenus qui peuvent être réinvestis dans les services locaux : une nouvelle garderie, une caserne neuve, le réaménagement de places publiques.

Biogaz, biomasse et stockage

La deuxième étape, en 2009, a été de s’associer à une entreprise propriétaire d’une centrale au biogaz. En arrivant sur les lieux, on est tout de suite pris à la gorge par une forte odeur de compost émanant du tas de foin et de maïs qui constitue la matière première de la station, alimentée par des fermiers locaux.

Dans un bassin verdâtre hermétiquement fermé pour ne pas laisser entrer l’oxygène, ces composants sont mélangés à de l’eau et des bactéries. Par une petite fenêtre, on peut voir des bulles éclater sur la pâte gris-beige ainsi formée. C’est le signe que le biogaz s’échappe. Ce dernier est dirigé par des tuyaux vers des machines bruyantes qui l’utilisent pour produire de l’électricité, que l’entreprise vend. Or, ce procédé génère beaucoup de chaleur, et c’est là qu’intervient la municipalité.

La chaleur est récupérée pour faire bouillir l’eau d’importants réservoirs du village. « Nous utilisons cette eau pour chauffer tous nos bâtiments municipaux et environ 15 % des résidences du village », explique M. Karg. Ce procédé coûte moins cher et il est plus écologique que de chauffer au pétrole ou au gaz naturel.

Lors des périodes de haute consommation, on ajoute la contribution d’un système à la biomasse, c’est-à-dire aux copeaux de bois, résidus de l’industrie forestière locale, pour amener l’eau à une température suffisamment élevée. L’eau peut aussi être chauffée à l’aide d’une troisième source, les éoliennes. Généralement, l’électricité produite par le vent est vendue à une entreprise énergétique. Mais lorsque la demande dans le réseau est basse et que cet acheteur n’en a pas besoin, elle est stockée dans des batteries à proximité des cuves d’eau.

Par ailleurs, les citoyens de Fuchstal ont la possibilité d’investir dans ces sept éoliennes et de recevoir des dividendes. Sur 4000 habitants, 260 en sont maintenant copropriétaires.

Fuchstal a l’ambition d’augmenter encore son indépendance énergétique. Ses dirigeants souhaitent acquérir un électrolyseur pour produire de l’hydrogène vert à partir de leurs éoliennes. Ils espèrent aussi avoir du financement gouvernemental pour isoler leur propre circuit en cas de panne d’électricité régionale.

« Le nom de notre projet est Fuchstal brille. Même si le réseau régional s’effondre, nous pourrons garder nos institutions en vie », indique le maire, qui n’a pas froid aux yeux.

Il souhaite même acheter le réseau en 2036, à la fin du contrat qui les lie à la grande entreprise qui l’exploite actuellement.

Ambition pour les municipalités québécoises

Au Québec, le rôle des municipalités dans la production d’électricité est aussi appelé à se bonifier. Rappelons qu’Hydro-Québec estime que la province aura besoin de hausser sa capacité d’au moins 50 % d’ici 2050 pour effectuer sa transition énergétique.

« Il faut regarder des types d’énergie facilement accessibles, proches des milieux et des consommateurs », juge Michel Lagacé, président de la commission sur l’énergie et les ressources naturelles de la Fédération québécoise des municipalités (FQM). « Les municipalités locales et les MRC (municipalité régionale de comté) doivent être parties prenantes des projets dans leurs milieux. C’est la meilleure façon d’assurer une intégration paysagère harmonieuse et une acceptabilité sociale au rendez-vous. »

Depuis une dizaine d’années, des municipalités et des communautés autochtones sont partenaires d’entreprises privées pour certains projets éoliens sous contrat avec Hydro-Québec. Les retombées économiques, notamment financières, sont déjà importantes pour les populations.

Par ailleurs, la FQM accompagne plus 25 MRC qui souhaitent développer des projets éoliens, solaires ou des minicentrales hydroélectriques. Des expériences européennes peuvent parfois servir de modèles, admet M. Lagacé. Certaines villes ont également opté pour du chauffage aux copeaux ou aux granules de bois pour leurs bâtiments municipaux afin de remplacer à faible coût le mazout, valorisant une ressource forestière locale.

Le président de l’Association québécoise de la production d’énergie renouvelable, Gabriel Durany, estime qu’il n’y a pas de solution unique pour se défaire des combustibles fossiles.

« Ça ne va pas venir d’une seule filière, croit-il. Les Allemands mettent en avant une diversification de leur approvisionnement énergétique. C’est tout à fait logique. »

Quand on demande au maire de Fuchstal pourquoi il est au-devant de la vague, il répond qu’il a choisi l’action avant la réflexion. « On ne voulait pas que les choses soient parfaites, on voulait qu’elles soient faites », dit Erwin Karg avec un sourire en coin. Son conseil ? « Faites le premier pas. »

