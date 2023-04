Soutenir les femmes entrepreneuses en Côte d’Ivoire

Ce texte fait partie du cahier spécial Recherche

En obtenant pour la première fois une subvention des Fonds de recherche du Québec, Yasmine Mohamed désire étudier le modèle d’affaires des femmes entrepreneuses qui vivent en milieu rural en Côte d’Ivoire. La professeure de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) veut ainsi faire une meilleure promotion de l’entrepreneuriat au féminin en Afrique de l’Ouest.

Avec les quelque 56 000 $ reçus, Mme Mohamed se penchera sur le modèle d’affaires des femmes productrices de biochar et de briquettes dans le département du Bloléquin. Le biochar est un charbon issu de sources végétales. Il sert à améliorer la structure des sols et le rendement des cultures, explique celle qui est professeure en relations industrielles à l’Unité d’enseignement et de recherche en sciences de la gestion.

« Nous comptons étudier le modèle d’affaires de ces femmes et en déterminer les forces et les faiblesses », résume la chercheuse. Ainsi, elle espère construire avec ces participantes un modèle d’affaires favorisant leur autonomie et, du même coup, promouvoir l’entrepreneuriat féminin en milieu rural en Afrique de l’Ouest.

L’initiative sera menée en collaboration avec des chercheurs et des étudiants de plusieurs universités, au Québec comme en Afrique. Mme Mohamed collaborera avec des gens de l’Université McGill, de l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny et l’Université Nangui-Abrogoua en Côte d’Ivoire et de l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin.

Le projet réunira également des jeunes de tous les cycles universitaires, explique Mme Mohamed. « Non seulement on va contribuer à l’avancement des connaissances, mais on va former des étudiants, on va les préparer à la relève », prévoit-elle.

C’est avec fierté que la professeure accueille la subvention des Fonds de recherche du Québec et de l’Agence Universitaire de la Francophonie dans le cadre de l’Appel à projets conjoints Afrique francophone-Québec. Elle se sent d’ailleurs prête à relever le défi. « La pression, elle vient de moi », dit-elle en riant.

Un message fort pour les femmes

Mme Mohamed souligne que les défis des entrepreneuses sont « significatifs ». « D’abord, on a tendance à prioriser et à considérer l’entrepreneuriat comme une activité à prédominance masculine. Les femmes ont rarement l’initiative d’aller contracter des prêts bancaires pour mettre sur pied des entreprises. Et on ne leur fait pas toujours confiance parce qu’on se dit que les chances de réussite sont plus élevées chez les hommes, alors que ce n’est pas vrai. Les femmes peuvent aussi créer des entreprises, de la valeur, participer à l’économie et apporter beaucoup de choses », affirme la chercheuse.

Le fait qu’elle, une femme, obtienne une subvention pour mener des recherches sur les femmes est également porteur, estime la professeure. « Le message que j’aimerais passer est que les femmes sont aussi capables de faire de la recherche. Elles sont aussi capables de créer leurs entreprises et de contribuer avec une grande valeur à la croissance économique, sociale et au développement durable », poursuit-elle.

« Nous allons pouvoir démontrer que la valorisation de biomasse végétale peut devenir une activité très lucrative pour les femmes rurales et une occasion pour faire émerger l’entrepreneuriat féminin en milieu rural en Afrique francophone. Mais le projet vise également à instaurer une certaine collaboration entre deux types de chercheurs qui viennent des deux côtés de l’Atlantique, pour approfondir un thème particulier qui favorise la diversité, l’équité et l’inclusion », ajoute-t-elle.

Encourager les projets à l’international

Suivant l’obtention du financement en février dernier, Mme Mohamed et son équipe effectueront d’abord une revue de littérature exhaustive. Actuellement, les données sur les façons de créer de la valeur dans les petites entreprises dirigées par des femmes en Afrique francophone demeurent limitées.

Tous les chercheurs iront sur le terrain en Afrique au moment opportun, de même que des étudiants, poursuit Mme Mohamed. Elle insiste d’ailleurs sur l’internationalité du projet. « Je suis à Rouyn-Noranda. Mais même si on est au Québec, en Côte d’Ivoire ou au Bénin, il y a des moyens de technologie qu’on peut utiliser », dit-elle.

Pour elle, le fait de travailler avec plusieurs universités de pays différents permettra d’apporter une « grande valeur ajoutée » au développement des connaissances et à leur transmission. La professeure plaide d’ailleurs pour plus de projets de ce type : « Il faut vraiment promouvoir la recherche internationale et le partenariat entre les chercheurs de différentes cultures », dit-elle.

