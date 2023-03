Le Québec évite la récession… pour l’instant

L’économie du Québec a terminé 2022 en force, repoussant ainsi les scénarios de récession à cette année.

Le PIB réel du Québec a augmenté de 0,5 % au quatrième trimestre de 2022, inversant ainsi le recul de 0,3 % observé au troisième. Pour l’année 2022, le PIB réel affiche une croissance de 2,8 %, résume l’Institut de la statistique du Québec. En terme nominal, la hausse du PIB atteint les 10 % l’an dernier.

Sur une base trimestrielle annualisée, le rebond au dernier trimestre se chiffre à 1,9 %. Pour sa part, le recul de -1,9 % du troisième trimestre de 2022 a été révisé à -1,3 %. « Ces résultats sont nettement différents [de ceux] du Canada, qui a plutôt enregistré une croissance de 2,3 % au troisième trimestre suivi d’une stagnation au quatrième trimestre », souligne Hélène Bégin, économiste principale au Mouvement Desjardins.

Le changement de cap du PIB réel québécois s’explique par « un regain impressionnant de 7,3 % des dépenses de consommation des ménages et une accélération de 11,1 % des investissements des administrations publiques. Cette vigueur a permis un rebond de 2,4 % de la demande intérieure finale après la diminution de 0,8 % enregistrée au troisième trimestre. » Les dépenses de consommation nettement plus fortes que prévu ont été gonflées par les chèques de 400 $ ou de 600 $ distribués au début de décembre par le gouvernement du Québec, ajoute l’économiste.

Consommateurs

L’économiste Daren King, de la Banque Nationale, pointe également en direction de la bonne tenue du consommateur québécois s’expliquant par la solidité du marché du travail et par le taux d’épargne élevé des ménages. « Les revenus des ménages, qui ont été gonflés par le soutien financier du gouvernement provincial ainsi que par la forte croissance de l’emploi et des salaires, ont même entraîné une remontée du taux d’épargne de 9,1 % à 13,9 % du troisième au quatrième trimestre de 2022. »

Hélène Bégin retient que cette remontée devrait être temporaire, ce qui n’empêche pas que le niveau s’avère nettement plus élevé que celui de 7,5 % d’avant la pandémie.

Côté résidentiel toutefois, la correction du marché s’est poursuivie en accéléré. « Le secteur résidentiel a encaissé une troisième chute consécutive d’environ 20 %. Toutes les composantes ont contribué à ce recul au quatrième trimestre de 2022 : la construction neuve (-27,2 %), la rénovation (-6,3 %) et les coûts de transfert de propriété (-36,9 %) qui sont plombés à la fois par la chute des ventes et des prix », énumère Mme Bégin.

Pour leur part, les investissements non résidentiels des entreprises ont plongé de 11,7 % au dernier trimestre de 2022 après avoir amorcé une légère baisse le trimestre précédent.

« La récession qui semblait avoir débuté au troisième trimestre de 2022 est balayée sous le tapis, du moins pour l’instant. De nombreux ménages et plusieurs entreprises semblent à bout de souffle en raison des taux d’intérêt qui se maintiennent à un niveau élevé. Le Québec, tout comme le Canada, pourra difficilement échapper à la récession cette année », croit Hélène Bégin.

Daren King en est moins certain. Pour 2023, la croissance au Québec devrait ralentir sous l’amplification de l’impact de la hausse des taux d’intérêt. « Malgré tout, nous croyons qu’une récession est encore évitable au Québec, même si l’inflation et la hausse des taux d’intérêt frappent de plein fouet les ménages et les entreprises. » Selon lui, la situation financière des consommateurs québécois se compare favorablement à l’ensemble du Canada avec un taux d’épargne qui demeure élevé et un niveau d’endettement plus faible.

