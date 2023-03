Le nombre de postes vacants au Québec a diminué de 12%

Le nombre de postes vacants au Québec s’est établi à environ 208 000 au quatrième trimestre, ce qui représente une diminution de 12 %, ou de près de 30 000 postes, par rapport à la même période un an plus tôt, a indiqué jeudi l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

La baisse a été particulièrement marquée dans les services d’hébergement et de restauration, où le taux de postes vacants — soit le nombre de postes vacants exprimé en tant que proportion de la demande de travail — est passé de 12,4 % à 8,4 %, a précisé l’agence provinciale. Pour l’ensemble des secteurs, le taux de postes vacants a diminué à 5,1 %, après avoir été de 6 % pendant les trois derniers mois de 2021.

Outre le secteur de l’hébergement et de la restauration, les plus importantes baisses du nombre de postes vacants ont été observées dans les groupes de la fabrication ; des services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et des services d’assainissement ; et du commerce de détail.

La rémunération horaire moyenne des postes vacants au Québec a crû de 10 % entre le quatrième trimestre de 2021 et celui de 2022, pour se fixer à 24,00 $. En comparaison, la hausse a été de 6,3 % pour l’ensemble des emplois salariés, à 31,71 $.

Trois régions administratives se démarquent avec des hausses d’au moins 15 % de la rémunération horaire moyenne offerte dans les postes vacants : l’Outaouais et Lanaudière (+19 %) ainsi que le Saguenay–Lac-Saint-Jean (+15 %). Dans ces trois régions, la rémunération horaire moyenne offerte dans les postes vacants s’est accrue d’au moins 3 $ l’heure.

Selon le portrait de l’ISQ, quelque 110 000 postes vacants exigeaient un diplôme d’études secondaires ou moins au quatrième trimestre, alors qu’environ 68 000 chômeurs détenaient ce niveau d’études lors de la même période. Parallèlement, environ 32 000 postes vacants exigeaient une formation universitaire, un niveau d’études détenu par 35 000 chômeurs québécois au quatrième trimestre.

On observe une diminution des postes vacants essentiellement dans les emplois : exigeant tout au plus un diplôme d’études secondaires (-28 500), à temps plein (-20 400) et permanents (-23 600), n’exigeant aucune année d’expérience (-15 000) et exigeant entre une et deux années d’expérience (-12 000), et de type manuel (-17 000).

Avec Le Devoir