L’État québécois toujours en tête de l’investissement à risque

L’investissement en capital-risque au Canada a connu un dernier trimestre supérieur aux neuf premiers mois de 2022. Une chose toutefois n’a pas changé depuis longtemps : l’État demeure le bailleur de fonds le plus important, vingt ans après un rapport gouvernemental qui recommandait fortement de laisser cet investissement de nature plus risquée au secteur privé.

« Au dernier trimestre de 2022, on voit bien que les fonds institutionnels — dont les gouvernements — sont très présents. Les fonds comme Investissement Québec et la BDC sont très présents au sommet des plus grands investisseurs », dit Olivier Quenneville, vice-président de l’intelligence d’affaires et du développement à Réseau Capital. Conjointement avec l’Association canadienne du capital de risque et d’investissement (CVCA), Réseau Capital publie tous les trois mois un portrait du marché canadien du capital-risque et de l’investissement privé.

L’année 2022 n’a pas été facile pour les investisseurs spécialisés dans le financement d’entreprises qui en sont à un stade très préliminaire de leur existence. Les neuf premiers mois de l’année ont vu la valeur et le nombre des transactions ralentir, à mesure que croissaient les inquiétudes relatives à la santé de l’économie mondiale.

L’année s’est mieux terminée, rebondissant après un troisième trimestre particulièrement déprimé. L’année 2022 s’est soldée avec un investissement en capital-risque total de 3,8 milliards, loin derrière les quelque 6 milliards de 2021, selon les chiffres de CVCA.

Par exemple, dans les premières phases d’investissement, les deux principaux investisseurs en capital-risque au Canada en 2022 sont la BDC, une société de la Couronne, et Investissement Québec, avec respectivement 51 et 13 transactions au courant de l’année. Le total des sommes investies par les deux firmes atteint 1,1 milliard sur douze mois.

C’est le même montant qui a été investi en 2022 par l’ensemble des huit autres firmes qui forment le palmarès des dix grandes firmes de capital-risque. Parmi celles-ci se trouvent Fondaction (CSN), le Fonds de solidarité de la FTQ, Desjardins et la firme spécialisée montréalaise iNovia Capital.

Il ne faut pas conclure trop rapidement à la vue de ces chiffres que le capital-risque canadien est composé exclusivement d’investisseurs institutionnels ou publics, nuance Olivier Quenneville. « On trouve aussi des fonds généralistes. On n’a pas l’écosystème parfait, mais c’est sûr qu’un fonds de préamorçage spécialisé dans un secteur d’investissement très niché va paraître moins imposant qu’un fonds généraliste. »

Un État moins présent

Le fait que l’argent provenant des gouvernements mène le secteur canadien du capital-risque n’a rien de nouveau. Mais comme le passé est parfois garant de l’avenir, certaines inquiétudes se sont manifestées ces dernières semaines. Les turbulences vécues par plusieurs sociétés technologiques découlant de la faillite de la Silicon Valley Bank, un des prêteurs les plus importants pour les jeunes pousses nord-américaines, ont rappelé de mauvais souvenirs à ceux qui étaient déjà dans le secteur au tournant du millénaire.

Il y a 20 ans, en novembre 2003, le ministre québécois du Développement économique et régional, Michel Audet, recevait de la part d’un groupe de travail dirigé par Pierre Brunet un rapport sur la place de l’État au sein de cette industrie.

« Les efforts importants que le gouvernement du Québec a consentis au cours des dernières années en appui au financement des entreprises ont fait que la place du secteur public dans le marché québécois du capital de risque a crû notablement, si bien qu’elle est devenue prépondérante », notait Pierre Brunet à l’époque.

Après l’éclatement de la bulle boursière en 2000, « les pertes importantes qu’elles enregistrent créent actuellement des pressions supplémentaires sur les finances publiques québécoises ». Le groupe de travail préconisait en conséquence de réduire considérablement la place prise par l’État.

Un rôle rassurant

Vingt ans plus tard, les rendements sont nettement meilleurs que ce qu’ils ont été après l’éclatement de la bulle techno. Résultat : les gouvernements ne donnent aucun signe qu’ils réduiront la place qu’ils occupent ces jours-ci. Au contraire, Investissement Québec a récemment réitéré sa volonté d’être plus actif auprès des jeunes entreprises d’ici. Ottawa est au milieu d’un plan pluriannuel d’investissement qui ne se terminera pas de sitôt.

Réseau Capital s’en réjouit. L’engagement de fonds d’envergure comme Investissement Québec rassure les firmes privées qui hésitent alors moins avant d’investir dans des entreprises d’ici.

Dans des contextes économiques plus difficiles, comme celui traversé en 2022, la présence d’institutions publiques dans le marché peut en fait avoir un autre effet bénéfique : compenser la perte d’appétit du capital-risque privé, ajoute Olivier Quenneville.

« On souhaiterait évidemment voir l’écosystème d’investissement diversifier davantage sa base d’investisseurs, dit Olivier Quenneville, mais le gouvernement a encore un rôle à jouer pour développer l’expertise et mener l’industrie à devenir plus mature, plus autonome. »