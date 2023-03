Crise du logement: propriétaires et locataires divisés quant aux solutions

Ce texte fait partie du cahier spécial Immobilier

La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) présage un 1er juillet « très difficile » tant le manque de logements est criant cette année. Elle propose des solutions pour résoudre la crise actuelle, solutions auxquelles réagit le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ).

« Je ne suis pas alarmiste, je ne veux pas exagérer la situation, mais on anticipe vraiment de grandes difficultés », affirme en entrevue Marc-André Plante, directeur des affaires publiques et des relations gouvernementales de l’association représentant 30 000 propriétaires et gestionnaires d’habitations.

Selon les observations de la CORPIQ auprès de grands propriétaires, environ 94 % des locataires choisiraient de signer à nouveau leur bail en cette période de renouvellement, ce qui compliquera certainement la vie des ménages à la recherche d’un nouveau chez-soi. « Les gens ne bougent pas, il n’y a pas de logements qui se libèrent », ajoute le porte-parole. L’an dernier, ces mêmes propriétaires observaient un taux de reconduction autour de 86 %.

L’offre et la demande

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) affirme qu’il manque 100 000 logements dans la province pour rééquilibrer l’offre et la demande. La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) indique quant à elle qu’il faudrait en construire 620 000 d’ici 2030 pour retrouver l’abordabilité.

Pour y arriver, la CORPIQ propose entre autres que les villes du Québec se dotent de cibles en matière de création de logements, et que les trois ordres de gouvernement autorisent, facilitent et encouragent par le biais d’incitatifs financiers et fiscaux la densification douce, comme l’aménagement d’un appartement dans le sous-sol ou d’une minimaison dans la cour. Ces logements accessoires seraient nécessairement plus abordables. Elle demande également que les processus réglementaires soient révisés pour accélérer l’approbation de projets de construction.

La CORPIQ voit cependant un obstacle à la multiplication des grues et excavatrices partout dans la province : la situation du marché immobilier québécois, de moins en moins séduisante pour les investisseurs. « Les mises en chantier ont chuté de 16 % en 2022 et se contracteront de 19 % en 2023 en raison de la hausse des coûts de financement », indique-t-elle dans un document interne. Pour le rendre plus attractif au moment où les taux d’intérêt élevés, le manque de main-d’oeuvre et le prix faramineux des matériaux engendrent un contexte « difficile » pour les propriétaires, il faudrait moderniser la législation.

Revoir la fixation des loyers ?

La Régie du logement, aujourd’hui appelée le Tribunal administratif du logement (TAL), a été créée en 1980. « Il y a une série de règles qui ne tiennent plus la route, qui ont été conçues il y a plus de 40 ans », dénonce Marc-André Plante. La formule de calcul de fixation des loyers serait le premier élément à dépoussiérer, selon lui. Lorsqu’un propriétaire procède à des rénovations ou à des travaux majeurs, pour établir le montant que débourseront mensuellement les occupants, il doit utiliser la méthode imposée par le TAL. Or, cette dernière serait désavantageuse, selon la CORPIQ.

« Ça peut prendre 20, 30, 40 ans avant de rentabiliser une dépense en travaux majeurs, c’est un non-sens », explique Marc-André Plante. Si bien que les propriétaires se verraient contraints de rénover à nouveau, usure du temps oblige, avant même que la dépense initiale soit remboursée.

Pour la CORPIQ, la formule de calcul décourage le marteau, et causerait un grand nombre d’évictions. « On a un parc qui se dégrade tellement qu’à un moment donné, la seule option viable, c’est de reconstruire pratiquement au grand complet l’habitat… Et là, c’est difficile de le faire en présence des locataires », note le porte-parole, qui revendique toutefois des pénalités plus salées en cas de « rénovictions » pour les propriétaires qui ne respectent pas les motifs justifiant la reprise.

La CORPIQ ne s’en cache pas : renouveler la formule de calcul revient à hausser les loyers. Elle affirme cependant que les logements gagneraient en qualité. Mieux rénovés, ils deviendraient plus écoénergétiques, ce qui aurait un impact positif sur l’environnement et sur les factures d’électricité des occupants.

Toujours dans l’optique de créer un espace propice aux investissements, la CORPIQ souhaite également que la loi québécoise soit modifiée pour qu’il soit possible d’afficher un logement aux tarifs courants lorsqu’il se libère après plusieurs années. Qu’il y ait dans un même immeuble un appartement à 700 $ et un autre à 1300 $ ne serait pas viable financièrement et causerait des « iniquités intergénérationnelles », car les jeunes se retrouveraient contraints de compenser les bas loyers de leurs aînés.

La CORPIQ réclame que la section G du bail, dans laquelle le propriétaire est tenu d’indiquer le plus bas loyer des 12 derniers mois, « cesse d’être utilisée comme une menace par le locataire ». Marc-André Plante s’explique : actuellement, tout citoyen dispose de 10 jours après la signature d’un bail pour ouvrir un dossier au TAL s’il juge l’augmentation trop élevée, dans l’espoir de voir son loyer revu à la baisse. La corporation demande que 10 jours soient plutôt accordés aux locataires pour rompre le contrat, et ce, sans avoir à passer par le TAL.

Une réforme n’est toutefois pas envisagée par la corporation : la suppression de la clause F, qui permet d’augmenter le loyer dans les cinq premières années de vie d’un logement. Elle serait utile aux détenteurs d’une hypothèque dans le contexte d’inflation et de fluctuation des taux d’intérêt.

« Ce ne sont pas des solutions »

Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) indique être en désaccord avec les propositions de la CORPIQ. « Ce ne sont pas des solutions à la crise du logement, c’est plus des solutions à leurs propres intérêts et préoccupations comme lobby propriétaire », affirme Cédric Dussault.

Le co-porte-parole de l’organisme qui défend et promeut les droits des locataires de la province souligne qu’une modification de la méthode de calcul pour la fixation des loyers ne stimulerait pas la rénovation. « En 2020, 0,46 % des propriétaires privés possédaient près de 32 % du parc locatif à Montréal », met-il en lumière, étude scientifique à l’appui. De plus en plus de grands groupes s’approprieraient des bâtiments qu’ils utiliseraient comme un « outil financier », un investissement à court terme visant des rendements rapides. Or, des travaux ne génèrent pas de profits immédiats.

Pour le RCLALQ, il est inexact d’affirmer que les propriétaires mettent trop de temps à rentrer dans leur argent lorsqu’ils apportent des modifications à leur immeuble : une étude de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) soutenait en 2020 que « les rénovations offrent un rendement raisonnable » et permettent d’obtenir, le moment venu, un meilleur prix de vente.

Miser sur la construction pour résoudre la question de l’habitation serait par ailleurs une fausse bonne idée : il y aurait certes plus d’options pour les locataires, mais les constructions neuves sont chères et sans possibilité de plafonnement pendant cinq ans en raison de la clause F, à laquelle s’oppose par ailleurs le regroupement.

Selon Cédric Dussault, la crise que nous traversons actuellement repose sur un manque de logements, mais surtout sur une pénurie, voire sur « une absence complète » de logements abordables. Le RCLALQ milite pour que le gouvernement du Québec instaure un registre des loyers limitant la hausse des loyers, et qu’il acquière ou revitalise plus de bâtiments pour y créer des logements sociaux.

Pour donner un coup de main aux ménages à faibles revenus, Québec s’appuierait surtout sur des programmes d’aide au logement, comme le Supplément au loyer ; en d’autres termes, sur des subventions, explique Cédric Dussault. « Les bâtiments n’appartiennent pas à l’État. Cet argent public là va directement dans les poches de propriétaires privés. »

Sur le sujet, la CORPIQ demande que les critères d’admissibilité à l’aide au logement soient élargis pour soutenir davantage de personnes vulnérables et encourage aussi une relance de la construction et de la revitalisation des logements sociaux.

