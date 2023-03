Deux projets pour favoriser l’accès au logement

Ce texte fait partie du cahier spécial Immobilier

Des initiatives qui viennent en aide aux populations à faible revenu.

De nouveaux logements étudiants dans la capitale

Dans la région de Québec, les étudiants sont majoritairement locataires (84 %), selon l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE). Parmi eux, 60 % consacrent plus du tiers de leur budget mensuel à leur loyer. « La situation n’est pas rose », admet en entrevue Laurent Levesque, directeur général de l’organisme à but non lucratif qui s’est donné pour mission d’offrir un domicile de qualité à bas prix aux futurs diplômés de la province. « À Québec, c’est vraiment difficile de trouver un logement abordable, et même de trouver un logement tout court », résume-t-il.

En guise de solution, son équipe a développé le projet L’Ardoise, un immeuble de 8 étages comptant 205 unités destinées aux étudiants. Dans le bâtiment actuellement en construction, qui prend forme sur le chemin Sainte-Foy à deux pas d’une entrée du campus de l’Université Laval, on retrouvera des habitations de deux, trois et quatre chambres, ainsi que des studios. Ces derniers, offerts à partir de 606 $ par mois, seront munis d’électroménagers et d’un réseau Internet haute vitesse.

Les étudiants pourront emménager en septembre 2023 pour la rentrée scolaire, mais les intéressés peuvent d’ores et déjà soumettre une demande d’appartement en ligne, et ce, depuis le début du mois de mars. « Ce qui démontre le mieux l’ampleur de la crise, c’est qu’on a ouvert la mise en location, et en deux semaines seulement, on avait plus de candidatures que de logements », illustre Laurent Levesque.

Pour procéder à la sélection, l’UTILE favorisera par exemple ceux qui sont davantage dans le besoin ; les postulants sont invités à indiquer leurs revenus sur le formulaire Web. Devant la demande importante, un deuxième projet de construction à Québec est d’ailleurs au programme. « On est actuellement en recherche de terrain pour ça », note le directeur général.

Démarré en 2020, le projet L’Ardoise constitue, selon Laurent Levesque, la preuve qu’il est possible, en sortant des sentiers battus, d’obtenir dans de courts délais des solutions à la pénurie de résidences étudiantes. L’UTILE développe et gère la conception des logements de A à Z, ce qui lui garantit un contrôle de tous les paramètres et des imprévus.

Elle mise également sur des partenaires du libre marché. « Un des éléments qui nous permet de réaliser des projets rapidement, c’est qu’on n’attend pas après les initiatives gouvernementales, on va travailler tout d’abord avec des investisseurs privés et, après, on va aller chercher des financements publics », souligne Laurent Levesque.

L’Ardoise, dont le coût total s’élève à 36 millions, est financé par le gouvernement provincial (4,6 millions), fédéral (31 millions) et par la Ville de Québec (200 000 $).

Une seconde vie pour des logements sociaux à Laval

Le 10 mars 2023, le gouvernement québécois a annoncé libérer 25,5 millions pour remettre en état 74 logements du complexe d’habitation Val-Martin, à Laval. Cet investissement marque une autre étape dans un chantier plus vaste : celui de donner un second souffle à ce secteur vétuste qui accueille des populations immigrantes et vulnérables en plein coeur du quartier Chomedey.

Tout commence en 2016. Dans la zone Val-Martin, la moitié des 534 logements sociaux sont vacants pour cause d’insalubrité. Construits dans les années 1950, puis achetés par la Société d’habitation du Québec (SHQ) dans les années 1970 pour les offrir en location aux plus démunis, ils présentent notamment de la moisissure. Une infiltration d’eau, causée par des pluies diluviennes et une fonte accélérée de la neige, avait fait des ravages en 2006.

« Il y avait des problèmes de toutes sortes, c’était mal isolé, c’étaient des maisons bâties en “deux par quatre”, avec les connaissances du temps, alors c’est sûr que ça ne respirait pas, il n’y avait aucun drain aussi. Certaines fondations se sont fissurées […]. On se devait de reconstruire », précise le directeur des services techniques et du développement de l’Office municipal d’habitation (OMH) de Laval, Sylvain Piché.

Devant les besoins criants, un vaste chantier voit le jour en 2017. Regroupées dans trois immeubles, 124 habitations à loyer modique (HLM) sont complètement détruites, et les gouvernements du Québec et du Canada mettent sur la table 28,2 millions pour les remplacer. La Ville de Laval accorde aussi son soutien. Cette première phase est livrée en 2020.

Les deux ordres décisionnels investissent ensuite plus de 40 millions dans la construction de 4 nouveaux bâtiments comptant 235 logements, et Laval verse à nouveau une part de son budget. Huit futurs locataires sur dix seront à même de débourser seulement 25 % de leur revenu chaque mois pour leur appartement grâce au programme québécois Supplément au loyer. Une aide assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Laval.

La construction de 3 des 4 bâtiments s’est terminée en avril 2022. L’occupation du 4e bâtiment est, quant à elle, prévue pour l’été 2024. Pour susciter une vie de quartier animée et offrir des services à la population, ce dernier bâtiment abritera également le nouveau centre communautaire Simonne-Monet-Chartrand.

Bien d’autres bâtiments du secteur Val-Martin ont besoin d’amour. L’objectif à très long terme est de créer un quartier moderne qui répond à la vision du maire de Laval, Stéphane Boyer : une zone urbaine plus dense, avec des espaces verts et des commerces de proximité, où la voiture devient désuète. De multiples idées sont sur la table, comme l’aménagement d’une école ou d’un parc. Des consultations publiques et d’experts restent à venir, met de l’avant Sylvain Piché. « Il faut réfléchir à où on s’en va avec ça. On est vraiment au début du processus, ça va se développer avec les années », résume-t-il.

La rénovation de 74 logements additionnels, annoncée ce mois-ci, permettra justement de poursuivre la vaste démarche de revitalisation du secteur Val-Martin, indique Sylvain Piché. Les résidents des immeubles voisins, qui ne sont pas encore passés sous le marteau, pourront être relogés dans des lieux « flambant neufs » plutôt que d’être mis à la rue le temps d’éventuels travaux.

Ottawa soutient de nouveau Habitat pour l’humanité Le gouvernement fédéral a récemment remis 25 millions au volet canadien d’Habitat pour l’humanité, un organisme international à but non lucratif implanté dans 70 pays et dont la mission est de faciliter l’accès à la propriété pour les citoyens vulnérables. Annoncé le 3 mars, ce don permettra de construire 500 logements abordables en 3 ans. Il s’inscrit dans la Stratégie nationale sur le logement, présentée en 2017 et bonifiée depuis, qui a pour objectif d’offrir un chez-soi à un maximum de Canadiens, en débloquant des fonds de plus de 82 millions sur 10 ans. Le partenariat entre Ottawa et Habitat pour l’humanité ne date pas d’hier : le gouvernement y a déjà investi, depuis 2019, 55,8 millions. L’organisme conçoit des maisons écoénergétiques, notamment destinées aux mères de familles monoparentales, aux Autochtones, aux familles noires, aux immigrants, aux personnes handicapées, aux aînés et aux anciens combattants.

