Les huit pays où passer de l’essence à l’électricité coûte vraiment moins cher

On peut débattre jusqu’à demain matin de la pertinence d’électrifier l’ensemble du parc automobile de la planète. A-t-on toutes les ressources nécessaires ? Éliminera-t-on l’ensemble des GES du secteur du transport ? Va-t-on seulement atteindre les cibles d’électrification que se fixent d’ici 2035 des pays comme le Canada ?

Là où le passage à la voiture électrique ne fait aucun doute, c’est dans le portefeuille de ses propriétaires… surtout ceux des huit pays cités dans le graphique ci-dessus. Ce sont les endroits sur la planète où passer de l’essence à l’électricité génère la plus grande économie une fois sur la route.





Évidemment, il est difficile de comparer le coût d’un plein d’essence à celui d’une pleine recharge électrique, étant donné que la distance qu’un plein permet de parcourir varie grandement d’un véhicule à l’autre. De plus, on fait rarement un véritable plein : il reste toujours quelques litres de carburant ou quelques kilowattheures d’électricité en réserve.

C’est pourquoi la comparaison sur une distance de 100 kilomètres semble appropriée. Cela donne une meilleure indication du coût d’utilisation des deux types de propulsion, sur un véhicule comparable. C’est l’exercice mené par le site britannique Drive Electric. On apprend par ailleurs que le Canada est un des endroits dans le monde où le passage à l’électrique est le plus abordable : il coûte cinq fois moins cher de conduire un véhicule électrique, un écart encore plus prononcé au Québec, où le prix de l’électricité est 45 % moins élevé que la moyenne nationale.

Cela aide à amortir plus rapidement le coût parfois plus élevé d’un véhicule électrique par rapport à un véhicule à essence de format comparable…



