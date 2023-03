La progression de l’inflation ralentit à 5,2% au Canada en février

L’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 5,2 % d’une année à l’autre en février au Canada, après avoir affiché une hausse de 5,9 % en janvier.

C’était le plus important ralentissement de l’inflation depuis avril 2020, selon Statistique Canada, qui l’attribue à un effet de glissement annuel, lequel s’est produit dans le contexte d’une forte hausse mensuelle des prix de 1 % en février 2022.

L’agence fédérale a observé que les prix des aliments achetés en magasin ont augmenté de 10,6 % d’une année à l’autre le mois dernier, constituant une septième progression mensuelle consécutive supérieure ou égale à 10 %.

Les contraintes d’approvisionnement liées aux conditions météorologiques défavorables dans les régions productrices ont contribué à exercer une pression à la hausse dans cette catégorie de biens. La croissance des prix a été de 14,8 % pour les produits céréaliers, de 6 % pour le sucre et confiseries et de 7,4 % pour le poisson, les crustacés et les autres produits de la mer.

Statistique Canada a noté que la croissance des prix d’autres aliments, notamment les boissons non alcoolisées, de la viande, des légumes et des préparations à base de légumes et des produits de boulangerie a ralenti d’une année à l’autre en février par rapport au premier mois de l’année.

Quant aux prix de l’énergie, ils ont diminué de 0,6 % d’une année à l’autre en février, après s’être accrus de 5,4 % en janvier. Le recul de 4,7 % des prix de l’essence a contribué le plus à la baisse ; c’était le premier recul annuel depuis janvier 2021.

La croissance des prix du logement a ralenti de 2022 à cette année pour un troisième mois consécutif ; les prix ont augmenté de 6,1 % en février après avoir progressé de 6,6 % en janvier.

Les données régionales de Statistique Canada indiquent que l’Indice des prix à la consommation a augmenté de 5,6 % d’une année à l’autre en février au Québec, et de 5,9 % au Nouveau-Brunswick.