Les communautés autochtones de plus en plus impliquées dans la transition verte

Des communautés autochtones s’engagent dans la transition vers l’énergie verte au Canada, étant impliquées dans des centaines de projets.

Un rapport de 2020 de l’organisme à but non lucratif Indigenous Clean Energy a recensé 197 projets de production d’énergie renouvelable de moyenne à grande envergure qui impliquent la participation d’Autochtones. Le directeur général de l’organisme, Chris Henderson, affirme que la participation autochtone ne fera que croître puisque le Canada cherche à produire de l’énergie propre pour atteindre ses cibles environnementales.

Selon lui, les secteurs de l’énergie et de l’électricité du Canada ont toujours été dominés par les grandes sociétés pétrolières et gazières et les gouvernements, mais les nouvelles technologies permettent une plus grande diversification et l’avenir de l’énergie est « décolonisé ».

En fait, il calcule que les communautés autochtones sont maintenant propriétaires, copropriétaires ou ont une entente sur les avantages financiers pour près de 20 % de l’infrastructure de production d’électricité du Canada. « Ce sont les plus grands propriétaires d’actifs, en dehors des services publics », dit-il.

Plusieurs projets

Le projet solaire Awasis de 21 millions de dollars de la Première Nation de Cowessess se connecte au réseau électrique de la Saskatchewan et est capable d’alimenter 2500 foyers par an, en moyenne. Au cours de sa durée de vie, estimée à 35 ans, le parc solaire devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 350 000 tonnes, soit l’équivalent des émissions de plus de 70 000 voitures à essence conduites pendant un an.

Parmi les autres projets, on compte le Meadow Lake Tribal Council Bioenergy Centre, également en Saskatchewan, qui produira de l’énergie verte à partir des déchets de bois des scieries voisines. En Nouvelle-Écosse, les Premières Nations de Membertou, Paqtnkek et Potlotek sont partenaires dans ce qui sera le premier projet d’hydrogène et d’ammoniac verts en Amérique du Nord. En Ontario, le projet de stockage d’énergie Oneida, développé en partenariat avec la bande des Six Nations of the Grand River et récemment approuvé, deviendra le plus grand projet de stockage de batteries au Canada.

Dans le cadre de son engagement à atteindre la carboneutralité d’ici 2050, le gouvernement du Canada s’est fixé l’objectif de créer un réseau électrique carboneutre d’ici 2035. Selon des experts, un tel objectif nécessiterait des dizaines de milliards de dollars d’investissements publics et privés, et il semble clair que les communautés autochtones ― en tant que propriétaires foncières et titulaires de droits issus de traités ― sont sur le point de récolter une part importante de cet avantage économique.

Les entreprises privées s’associent aux communautés autochtones dans le cadre de projets d’infrastructure énergétique depuis des décennies. Mais les premiers accords impliquaient généralement de garantir des emplois dans la construction ou d’autres avantages financiers pour la communauté.

Les communautés autochtones revendiquent maintenant le droit de s’impliquer en tant que propriétaires à part entière. Cowessess, par exemple, détient 95 % du projet solaire Awasis avec la possibilité de devenir propriétaire à part entière après cinq ans.

Un soutien financier fédéral important est disponible pour les projets d’énergie propre dirigés par des Autochtones. Awasis a reçu 18,5 millions de dollars du gouvernement fédéral. Mais M. Henderson note que de nombreux autres projets d’énergie propre sont le résultat d’entente entre des communautés autochtones et des entreprises privées, et sont entièrement financés par des capitaux privés.