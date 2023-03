Alimentation Couche-Tard achète des actifs européens de TotalEnergies pour 4,5 milliards $

Alimentation Couche-Tard annonce jeudi une entente visant à acquérir certains actifs européens devant être séparés de TotalEnergies, une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies.

Le prix d’achat de la transaction est d’approximativement 3,1 milliards d’euros, ce qui équivaut à 4,52 milliards de dollars canadiens, sous réserve des ajustements de clôture usuels.

L’acquisition proposée représenterait 100 % des actifs en lien avec le commerce de détail de TotalEnergies en Allemagne et aux Pays-Bas ainsi qu’une participation majoritaire de 60 % pour les entités en Belgique et au Luxembourg.

La multinationale du commerce au détail établie à Laval précise que les actifs inclus dans le projet d’acquisition couvraient à la fin de l’an dernier 2193 sites, dont 1195 sont situés en Allemagne, 566 en Belgique, 387 aux Pays-Bas et 45 au Luxembourg. Parmi eux, 68 % sont détenus de façon corporative et 32 % sont possédés par des opérateurs indépendants.

Le président et chef de la direction d’Alimentation Couche-Tard, Brian Hannasch, croit que les magasins de TotalEnergies partagent la même approche axée sur les clients ainsi que les mêmes valeurs que celles de l’entreprise québécoise. La transaction s’inscrit aussi dans le réseau européen existant d’Alimentation Couche-Tard.

Si l’offre ferme est acceptée par TotalEnergies, la transaction proposée par Alimentation Couche-Tard devrait être finalisée avant la fin de 2023.

Alimentation Couche-Tard opère dans 24 pays et territoires et possède plus de 14 300 magasins.