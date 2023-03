Confiance et mouvement sur le marché de l’emploi

Ce texte fait partie du cahier spécial Syndicalisme

Le marché du travail a connu des perturbations dues à la pandémie. Les conséquences se sont encore fait ressentir en 2022, mais le plein-emploi est au rendez-vous et il apportera son lot de défis en 2023, selon le rapport annuel sur l’état du marché de l’emploi dans la province publié par l’Institut du Québec (IDQ).

Le rapport annuel décrit un marché du travail en pleine transformation, avec un salaire moyen qui augmente, dans un contexte d’inflation. De son côté, le taux de chômage est à un niveau historiquement bas, tandis que les employeurs peinent à recruter.

Une pénurie de main-d’oeuvre exacerbée

Ce n’est une surprise pour personne, le Québec est empreint d’une pénurie de main-d’oeuvre. Les départs à la retraite sont plus élevés que les personnes qui entrent sur le marché du travail. « On est dans le monde d’après pandémie, avec une rareté de main-d’oeuvre qu’on voyait déjà avant, mais qui a été exacerbée », déclare Emna Braham, directrice générale de l’IDQ. On calcule que 83 personnes entrent sur le marché de l’emploi pour 100 personnes qui partent en retraite, ce qui entretient le déficit.

3,9 % de chômage

En plus de la pénurie de main-d’oeuvre qui se faisait déjà sentir avant la pandémie, le taux de chômage est au plus bas. Cet indicateur est certainement le plus utilisé pour évaluer la santé du marché de l’emploi. En plus d’être particulièrement bas, le taux de chômage enregistré en décembre a atteint le record de 3,8 %. Du jamais vu depuis bientôt 50 ans que Statistique Canada collecte ces données. Le taux de chômage moyen de l’année 2022 s’établit à 4 %.

Moins de travailleurs et plus d’absences

Les absences liées à la pandémie ont beau s’être apaisées, les travailleurs se sont plus absentés pour des raisons de santé et familiales en 2022, comparativement aux années allant de 2017 à 2019. Selon Emna Braham, ce phénomène est dû en partie aux variants de la COVID-19, mais pas seulement : « Il y a des effets plus structurels, comme l’épuisement professionnel dans certains secteurs. C’est aussi pour cette raison que les employeurs cherchent à recruter, pour compenser ces heures de travail perdues pour absentéisme. » La bonne nouvelle est que la réduction probable de l’absentéisme pourrait apaiser une partie de la pénurie de main-d’oeuvre.

Productivité

Le rapport de l’IDQ a comparé certaines données avec celles d’autres provinces afin de mieux interpréter les indicateurs. Cette méthode a fait ressortir un fait intéressant. Pour générer 1 milliard de dollars de PIB au Québec, il faut 17 % de plus de travailleurs qu’en Ontario, par exemple. « La productivité est plus faible et l’on s’appuie sur des postes peu qualifiés, alors que les Québécois sont de plus en plus scolarisés et qualifiés », précise la directrice de l’IDQ. Elle explique cela notamment par la structure de l’économie du Québec, c’est-à-dire le nombre d’heures travaillées moins importantes ou l’utilisation de technologies moins répandue. « Ce qu’il faut retenir, c’est que oui, il faut travailler sur le recrutement de la main-d’oeuvre, mais il faut aussi réduire notre demande en main-d’oeuvre, et donc améliorer notre productivité », résume-t-elle.

Vers des emplois mieux payés

Oui, les Québécoises et les Québécois souffrent d’une augmentation du coût de la vie. Mais leur travail est aussi mieux rémunéré. Enfin, pas exactement. Les Québécois se sont déplacés vers des emplois mieux payés, il y a un transfert entre les secteurs d’activité, précise Emna Braham. Depuis la pandémie, les postes moins bien payés, c’est-à-dire en deçà de 30 $ l’heure, ont de la difficulté à être pourvus. C’est le cas pour les métiers de la restauration ou du commerce de détail : « Il y a un demi-million d’emplois supplémentaires à 30 $ l’heure et plus en décembre 2022, par rapport à décembre 2021. »

Plein emploi en 2023

Emna Braham est claire : le marché de l’emploi serré et le taux de chômage bas vont se maintenir cette année. La population vieillit, les postes moins bien payés restent à pourvoir. « Selon les prévisions, même avec un ralentissement de l’économie en 2023, le besoin de main-d’oeuvre est tellement grand, que le taux de chômage devrait rester en dessous de 5 %, ce qui est encore très faible. » Elle ajoute que le marché du travail est devenu plus fluide et demandera un oeil aiguisé pour analyser son évolution dans les prochains mois.

