Les finances personnelles sous une loupe rose

De l’information sur les REER, les frais de carte de crédit ou les taux d’intérêt hypothécaires, le tout entremêlé de références à la culture pop et sur fond rose bonbon. Voilà une description sommaire, mais dans le mille, de ce qu’on trouve sur le compte Instagram Elleinvestit. À l’image de cette page qui l’a fait connaître, sa fondatrice, Karman Kong, sort un nouveau livre — un abc des finances personnelles rafraîchissant — de la couverture duquel on n’a pas besoin de vous préciser la couleur. 

Du contenu sérieux, mais pas ennuyeux. C’est l’objectif que s’est donné Karman Kong en créant, il y a un peu moins de deux ans, son compte Instagram sur les finances personnelles, qui compte aujourd’hui près de 30 000 abonnés — dont la quasi-entièreté (environ 90 %) sont des femmes.

« À la base, j’aime les choses girly. Elleinvestit, c’est moi, mais en un peu plus extra », raconte-t-elle en entrevue autour d’un café pris tôt le matin, avant que sa journée de travail commence. C’est que le jour, Karman Kong est une avocate en litige fiscal. C’est seulement dans ses temps libres qu’elle s’occupe de ce projet personnel, par « passion » pour les finances personnelles.

Une passion que la jeune femme s’est découverte en 2018, alors qu’elle avait 28 ans, au moment d’hériter d’une importante somme d’argent. « Je ne savais pas du tout quoi faire avec. Je me suis rendu compte que mes parents ne m’avaient jamais rien appris sur l’investissement, parce qu’eux-mêmes en savaient très peu. Et c’est comme ça que j’ai commencé à lire beaucoup sur le sujet », explique-t-elle.

Aider les femmes à investir

Or, remarque rapidement Karman Kong, les ouvrages sur l’investissement s’adressent rarement aux femmes… ou le font d’une façon moralisatrice. « Quand on parle de finances personnelles aux femmes, c’est toujours sous l’angle des dépenses. “Tes cafés latte te coûtent trop cher ! Tu magasines trop ! Réduis tes dépenses.” C’est un discours qui me pue au nez », dit-elle sans détour.

« Faire de l’argent, c’est plus souvent perçu comme une affaire d’hommes. Si les femmes ne s’intéressent pas à l’investissement, ça contribue à l’écart de richesse, qui s’additionne à l’écart salarial qui est déjà présent entre les hommes et les femmes », souligne celle qui veut contribuer à résorber ce décalage grâce à son livre, dans lequel elle prend les apprenties investisseuses par la main.

Son livre revisite les bases à respecter non seulement pour gérer son argent — en donnant des astuces pour faire son épicerie à bas prix, faire son premier budget, régler ses dettes, mais aussi pour le faire fructifier — en aidant le lecteur à comprendre les mécanismes de l’investissement, et en démystifiant les principes du REER, du CELI et du futur CELIAPP.

« On m’a toujours dit que j’étais bonne pour vulgariser. Je crois que c’est parce que j’arrive à me mettre à la place de ceux qui n’y connaissent rien… parce que j’ai déjà été dans cette position », note l’autrice.

Aujourd’hui plutôt que demain

Celle qui a commencé à investir à l’aube de la trentaine insiste aussi pour dire qu’il n’est jamais trop tard pour s’intéresser à ses finances, mais qu’il est plus « payant » de commencer dès que possible.

« Au départ, je me suis dit : “Oh mon Dieu, comment je vais faire pour rattraper tout mon retard ?” Il y a des gens qui commencent à 16 ans… Alors je vivais une vie de moine en limitant au maximum mes dépenses pour consacrer la majeure partie de mon revenu à l’investissement. Mais je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas pour moi », souligne Karman Kong.

Depuis, elle surveille ses dépenses, sans se priver de ce qui lui fait vraiment plaisir. Au lieu de se poser la question « En ai-je vraiment besoin ? », l’autrice se demande si cette dépense s’aligne sur ses « valeurs » et « ses objectifs à long terme ». Ou encore, pour citer la célèbre spécialiste du rangement Marie Kondo, si cette dépense lui procure vraiment de la joie.

Et lâcher du lest n’empêche pas Karman Kong de conserver sa discipline d’épargne et d’investissement, qu’elle espère transmettre dans son livre, en vente dès le 22 mars. « Tout le monde veut s’enrichir. Pas pour le simple fait d’être riche, mais pour être indépendant, pour être capable de faire des choix », conclut-elle.

Elle investit Karman Kong, Éditions du Journal, 2023, 256 pages