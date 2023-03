Le nouveau directeur de l'OFE veut faire rêver en français

Ce texte fait partie du cahier spécial Francophonie

Faire rêver la relève en français en favorisant la mobilité des jeunes, c’est la mission que se donne le nouveau directeur de l’Observatoire de la Francophonie économique (OFE) de l’Université de Montréal. Portrait de Hervé Agbodjan Prince, entré en poste le 9 janvier dernier.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions au sein de l’organisme fondé en 2017, M. Prince aura notamment comme mandat de renforcer le positionnement de l’OFE dans le réseau de la Francophonie économique. « L’ambition de l’Observatoire, c’est de devenir un centre de référence mondial », résume-t-il depuis Paris, où il se trouve dans le but d’élargir les partenariats de l’organisme. L’Observatoire a été mis sur pied en partenariat avec le gouvernement du Québec, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Le nouveau directeur souhaite également augmenter les échanges entre les différents acteurs universitaires et économiques de la francophonie, en plus de former la relève et de jouer un rôle dans les décisions publiques. « Dans les deux prochaines années, mon mandat est de renforcer nos acquis. Mon but est aussi de développer d’autres axes, comme travailler sur la mobilité à l’intérieur de la francophonie et accroître le sentiment d’appartenance à la francophonie », prévoit-il.

Renforcer les échanges nord-sud

Dans le contexte de son mandat, M. Prince prévoit renforcer les échanges entre les milieux universitaires des différents pays de la francophonie. « Il y a une volonté de faire de la mobilité nord-sud. C’est bien, pour un Québécois, d’aller découvrir ce qui se passe dans un centre de recherche au Togo, au Bénin ou au Cameroun », illustre-t-il.

Une façon d’augmenter le sentiment de fierté et d’appartenance chez les chercheurs qui s’expriment dans la langue de Molière, croit le directeur de l’OFE. « Les jeunes vont se rencontrer, échanger. Le grand danger de notre époque est qu’on ne se connaît pas. Et quand on ne se connaît pas, il y a de la méfiance réciproque. Ce n’est pas normal qu’on soit obligés de tendre trop l’oreille pour comprendre l’autre alors qu’on parle la même langue. Tout ça parce qu’on n’a pas l’habitude de s’entendre parler », constate-t-il.

Le principal obstacle reste la précarité de certains pays de la francophonie, estime-t-il. « On ne peut pas régler tous les autres problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui si on n’a pas résolu cette question essentielle de la pauvreté », dit-il.

Afin de lutter contre ce fléau, M. Prince espère que l’Observatoire soit en mesure de fournir des données aux organismes en situation de pouvoir. « C’est très important que l’on continue à devenir une référence en matière de production de données probantes pour aider les gouvernements à prendre des décisions éclairées », explique-t-il.

Le nouveau directeur vise notamment à améliorer les conditions d’échanges en créant un espace de libre circulation des biens et des personnes. « Il faut qu’il y ait la possibilité pour les gens de circuler en francophonie pour pouvoir partager leurs expériences avec des acteurs économiques plus expérimentés. Et ensuite, pour pouvoir retourner chez eux et faire quelque chose pour leur pays », précise-t-il.

Devenir un modèle pour les jeunes

M. Prince est titulaire de la Chaire en gouvernance et droit du commerce international de l’Université de Montréal. Il possède aussi un doctorat en droit de l’Université Laval, un doctorat en droit public de l’Université de Bordeaux, en France, et un diplôme de troisième cycle spécialisé en affaires internationales de l’École des hautes études internationales de Paris. Fort de son expertise en droit international économique, il souhaite également amener cette discipline au sein de l’Observatoire. « On ne peut pas faire de l’économie sans réguler. J’aimerais qu’on puisse discuter avec des juristes qui travaillent sur les questions de régulation du droit économique, pour tenter d’établir une synergie entre les différentes disciplines », avance-t-il.

Avec son parcours, M. Prince désire servir de modèle aux générations futures et ramener la fierté de réussir professionnellement en français. « Nos jeunes, ils veulent parler anglais parce qu’il y a plus d’opportunités en anglais qu’en français. Et ça, c’est une chose à laquelle on souhaite remédier », espère le directeur de l’OFE.

Celui qui se décrit comme « le fruit de la francophonie » estime qu’il y a des occasions de se réaliser dans la langue de Molière. « Ce qui me préoccupe, c’est de montrer aux jeunes que tout est possible en francophonie. On peut rêver en francophonie. »

