Une économie canadienne qui carbure aux GES

L’OCDE a publié, la semaine dernière, son analyse annuelle de l’économie canadienne. Le rapport comportait un chapitre spécial faisant le point sur le degré d’avancement du Canada dans sa route vers la neutralité carbone. Un graphique sortait du lot. Il montrait la quantité de gaz à effet de serre émise par l’économie canadienne pour chaque dollar de richesse produite. Le Canada y apparaissait comme le pire pays du club des pays développés aux côtés de l’Australie, loin derrière des économies réputées pour être peu regardantes en matière environnementale, comme son voisin américain ou la Pologne.





De passage à Ottawa pour présenter le rapport de son organisation, le chef économiste par intérim de l’OCDE, Alvaro Pereira, a fait tout son possible pour trouver des circonstances atténuantes au Canada.

Ses « hivers rigoureux » et les « grandes distances » qu’il faut y parcourir « expliquent en partie l’ampleur de ses besoins énergétiques », a-t-on reconnu. De plus, « il n’est pas évident de concevoir des politiques climatiques efficaces dans un pays fédéral où les coûts et les possibilités inhérents à une transition énergétique verte de grande ampleur seront probablement répartis de façon inégale » entre, par exemple, des provinces de l’Ouest productrices de pétrole lourd et de gaz naturel et le Québec, riche en hydroélectricité. En effet, les émissions de GES par habitant sont deux fois moins élevées au Québec, ou en même en Ontario, que la moyenne canadienne, et six fois moins élevées qu’en Alberta ou qu’en Saskatchewan.

Mais bon. Les premiers de classe suédois et danois savent aussi ce que c’est l’hiver. Et les États-Unis sont aussi un grand pays et ne sont pas exactement faciles à gouverner non plus. En outre, le Canada a le grand avantage d’avoir accès à d’immenses ressources hydroélectriques, qui l’aident à tirer les deux tiers de son électricité des énergies renouvelables, contrairement aux autres mauvais élèves que sont l’Australie (27 %), la Corée du Sud (7 %), la Pologne (18 %) ou, encore une fois, les États-Unis (21 %).

Mais tout n’est pas noir, souligne l’OCDE. Le Canada a adopté un nouveau plan climatique visant à accélérer sa transition vers la carboneutralité d’ici 2050. Il comporte notamment une tarification carbone qui, à 170 $CA la tonne en 2030, devrait l’aider à atteindre ses cibles. Le gros du travail de réduction des émissions devra notamment venir des activités d’extraction pétrolière et gazière, qui comptent pour le quart de ses émissions. Le secteur du transport devra faire beaucoup mieux également, lui qui compte pour presque autant dans le passif canadien. Plus même, en proportion de la taille de l’économie, qu’aux États-Unis. Mais des efforts supplémentaires devront aussi être déployés du côté de l’efficacité énergétique des bâtiments.

En fait, résume l’OCDE, le Canada devra encore « réaliser des économies d’énergie considérables et prendre des mesures de grande envergure » s’il veut espérer atteindre ses objectifs climatiques.