Recul du ratio de la dette au revenu des ménages

Le ratio de l’endettement des ménages canadiens au revenu disponible a diminué au quatrième trimestre, la hausse du revenu disponible ayant été supérieure à celle de la dette, a indiqué lundi Statistique Canada.

Selon l’agence fédérale, la dette des ménages sur le marché du crédit en proportion du revenu disponible s’est amenuisée pour s’établir à 180,5 % au quatrième trimestre, sur une base désaisonnalisée, alors qu’elle avait été de 184,3 % au troisième trimestre.

Cette lecture signifie que pour chaque dollar de revenu disponible des ménages au quatrième trimestre, il y avait une dette de 1,81 $ sur le marché du crédit.

Le revenu disponible des ménages a grimpé de 3,0 % au cours des trois derniers mois de 2022, tandis que la dette sur le marché du crédit a progressé de 0,8 %.

Le ratio du service de la dette des ménages, qui exprime le total des paiements obligatoires du capital et des intérêts sur la dette sur le marché du crédit en tant que proportion du revenu disponible, s’est établi à 14,33 % au quatrième trimestre, en hausse par rapport à celui de 14,24 % du trimestre précédent.

Les plus récents comptes du bilan national et des flux financiers de Statistique Canada ont montré que les paiements d’intérêt sont augmenté de 14,1 % au quatrième trimestre, par rapport au trimestre précédent. Par rapport à la même période un an plus tôt, ces paiements se sont accrus de 45 %, ce qui représentait une croissance record.