Le taux de chômage reste stable au Canada

L’emploi est resté stable le mois dernier au Canada, tout comme le taux de chômage qui est resté inchangé à 5 %, tout près du creux record de 4,9 % enregistré en juin et en juillet 2022.

Statistique Canada ajoute qu’au Québec, le taux de chômage a été mesuré à 4,1 % en février, en légère hausse de 0,2.

L’agence fédérale précise que l’emploi a n’a augmenté que de 22 000, ou de 0,1 % en février au Canada, après avoir progressé de 0,3 % en décembre et de 0,8 % en janvier. Le nombre de personnes en emploi dans le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale a progressé de 0,6 % en février.

En revanche, l’emploi a reculé de 1,5 % dans les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres services de soutien ; c’était la première baisse notable depuis octobre 2021 dans le secteur.

L’emploi a peu varié chez les personnes âgées de 55 ans et plus en février, mais il a augmenté de 0,7 % chez celles de 55 à 64 ans. D’ailleurs, l’emploi chez les hommes et les femmes âgés de 55 à 64 ans suit une forte tendance à la hausse depuis août dernier.

D’autre part, l’emploi était pratiquement inchangé chez les adultes du principal groupe d’âge actif, les personnes âgées de 25 à 54 ans.

À propos des provinces, Statistique Canada a observé que l’emploi est resté stable au Québec le mois dernier. L’agence annonce que le taux de chômage dans la région métropolitaine de Québec ne s’est établi qu’à 1,9 %, le taux le plus faible de toutes les régions métropolitaines de recensement au Canada.

Au Nouveau-Brunswick, l’emploi a augmenté de 1,3 %, ou de 5100, et le taux de chômage a reculé de 1,2 pour s’établir à 6,3 %.

À l’Île-du-Prince-Édouard, l’emploi a progressé de 2 %, ou de 1700, et le taux de chômage a été de 7,3 % le mois dernier.

La Nouvelle-Écosse a été la seule province qui a affiché une baisse de l’emploi en février, de 4700, ou de 0,9 %. Le taux de chômage a augmenté de 0,7 pour s’établir à 5,7 %.