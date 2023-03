BMO achète les activités du programme Air Miles

Groupe financier BMO annonce vendredi une convention d’achat en vue de l’acquisition du programme de fidélisation Air Miles.

L’acquisition par BMO a été proposée dans le cadre de la procédure de LoyaltyOne en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) entamée devant la Cour supérieure de l’Ontario.

BMO est un partenaire du programme Air Miles depuis 1992. Le programme de fidélisation dispose de près de 10 millions de comptes d’adhérents actifs.

Ernie Johannson, chef des Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord chez BMO, signale que si l’institution réussit à acquérir les activités d’Air Miles, elle ramènera la propriété d’Air Miles au Canada et renforcera son offre pour les consommateurs et les entreprises du Canada.

Les adhérents Air Miles obtiennent des récompenses auprès de plus de 300 des grandes marques canadiennes, internationale et en ligne dans des milliers de points de vente et de services au Canada.

La convention d’achat conclue entre LoyaltyOne et BMO pour les activités d’Air Miles est assujettie à l’approbation d’un tribunal et à l’obtention des approbations réglementaires requises, notamment.