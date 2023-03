Transat voit poindre la rentabilité tandis que l’envie de voyager demeure forte

Transat affirme approcher de la rentabilité tandis que la reprise du voyage ne semble pas donner de signes d’essoufflement.

Les ventes de billets sont sur une bonne lancée pour cet hiver et la saison estivale 2023, a affirmé jeudi la p.-d.g. de Transat, Annick Guérard, lors d’une conférence de presse tenue en marge de l’assemblée annuelle des actionnaires et du dévoilement des résultats du premier trimestre.

Des études de marché démontrent que l’inflation et la hausse des taux d’intérêt n’ont pas gâché l’envie de voyager des consommateurs, affirme-t-elle. « Les gens, surtout les Canadiens — c’est peut-être parce que les mesures sanitaires sont demeurées plus longtemps en place —, ont vraiment des intentions de voyage très fermes pour l’ensemble de l’année 2023. » Porté par ce vent favorable, le transporteur aérien devrait cesser de puiser dans ses réserves de liquidités cette année plutôt qu’en 2024. La capacité devrait rester à 90 % de ce qu’elle était avant la pandémie, mais l’augmentation du prix des billets et des autres services devrait permettre à Transat d’afficher une hausse de 25 % de ses revenus par passager-mille en 2023.

L’augmentation des prix est « nécessaire » pour tenir compte de l’inflation, soit « toute la pression inflationniste qu’on a sur les coûts, notamment le carburant, mais aussi les approvisionnements, le salaire des employés, etc. », dit-elle.

Au premier trimestre (qui s’est terminé le 31 janvier), Transat a dévoilé une perte moins importante que les projections des analystes. La perte nette s’est établie à 56,6 millions de dollars, comparativement à 114,3 millions lors du trimestre correspondant de l’exercice 2022. La perte nette ajustée diluée par action est de 1,62 $, contre 2,53 $ à la même période l’an dernier. Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient une perte ajustée diluée par action de 2,02 $, selon la firme de données financières Refinitiv.