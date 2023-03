«On a senti le vent souffler sur le marché volontaire du carbone»

D’un côté, des organisations cherchent des fonds pour réaliser des projets de réduction de leurs émissions. De l’autre, des entreprises ou des individus sont prêts à payer pour compenser leur empreinte carbone. Martin Clermont et ses associés pensent pouvoir jouer les entremetteurs. Et depuis deux ans, ils roulent à fond de train.

L’entreprise québécoise Solutions WILL, active depuis 2007, réalise le bilan de gaz à effet de serre (GES) d’acteurs commerciaux ou institutionnels. Elle propose ensuite à ces derniers des manières de réduire leurs émissions. Si ceux-ci veulent passer à l’action, Solutions WILL les épaule dans leurs démarches.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là : à partir des réductions de GES obtenues, Solutions WILL crée des crédits carbone. L’entreprise — qui emploie environ 30 personnes, mais pense terminer l’année avec 55 employés — s’occupe ensuite de vendre ces compensations sur le marché volontaire du carbone, puis verse une partie des profits récoltés à ses membres en fonction des projets développés.

« On s’occupe de la collecte des pièces justificatives, de la qualification, des calculs, de la vérification… On prend ça sur nos épaules, et ça permet aux PME de s’engager », explique Martin Clermont, le président fondateur de Solutions WILL. Dans sa « communauté durable », l’entreprise regroupe plus de 150 membres dans treize régions du Québec. Plus de 850 projets de réduction des GES ont été mis sur pied jusqu’à présent.

Dans de nombreux cas, les projets consistent à remplacer un système de chauffage au mazout par un système géothermique ou à la biomasse. Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, par exemple, s’est ainsi débarrassé des énergies fossiles dans 14 de ses bâtiments. L’émission de près de 900 tonnes de CO 2 par an est ainsi évitée.

D’autres membres optent pour des solutions plus personnalisées : remplacer des chariots élévateurs au diesel par des modèles électriques, utiliser de vieilles palettes de bois pour le chauffage, récupérer la chaleur perdue dans les processus manufacturiers, etc.

Éviter que les déchets organiques se retrouvent au dépotoir figure aussi parmi les projets de réduction des GES monétisés par Solutions WILL. En effet, la décomposition des résidus contenant du carbone entraîne des émissions de méthane, un gaz au potentiel de réchauffement très important.

L’ensemble des projets sont validés selon le programme Verified Carbon Standard (VCS) de l’organisme américain Verra. Des vérificateurs indépendants sont sollicités. Actuellement, Solutions WILL est habilitée à réaliser des projets dans deux « cadres sectoriels » du programme VCS : la demande en énergie des bâtiments et le traitement des déchets. Elle aimerait bientôt couvrir également le secteur des transports.

Décollage à l’automne 2019

Pendant plusieurs années, l’entreprise supervisait des projets de réduction des GES, cumulait les crédits carbone vérifiés, mais ne trouvait pas preneur à un prix satisfaisant pour acheter les crédits. Elle les gardait donc en banque. « La traversée du désert aura été assez longue », raconte M. Clermont, qui ne s’est pas versé de salaire pendant des années.

Puis, à l’automne 2019, « on a senti le vent souffler sur le marché volontaire du carbone », explique-t-il. L’initiative Science Based Targets, qui invite les grandes entreprises à viser la carboneutralité, a donné une impulsion au marché. Solutions WILL a alors fait ses premières ventes importantes, et de premiers chèques ont été envoyés à ses membres.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise — qui correspond essentiellement aux ventes de crédits carbone — a été multiplié par neuf depuis deux ans, indique M. Clermont. Au cours de l’exercice annuel qui s’achèvera le 31 mars prochain, l’entreprise a vendu plus de 350 000 crédits, correspondant chacun à une tonne de CO 2 .

Notons que, dans le cadre du marché volontaire du carbone, des entités décident de leur propre chef d’acheter des crédits pour compenser leurs émissions de GES. Parmi les organisations qui ont acheté des crédits à Solutions WILL, on compte l’Assemblée nationale du Québec, l’Ordre des ingénieurs du Québec, les Rôtisseries St-Hubert, mais aussi des entreprises étrangères et même de simples citoyens.

Des crédits fondés sur les réductions

Les crédits carbone, particulièrement ceux associés à la foresterie, souffrent parfois de problèmes d’intégrité. Une enquête du Guardian publiée au début de l’année affirmait d’ailleurs que 94 % des crédits carbone certifiés par Verra et liés à des projets en forêt tropicale n’étaient « d’aucune utilité » pour freiner le réchauffement climatique.

Les crédits de Solutions WILL sont différents, selon M. Clermont : il ne s’agit pas de séquestrer du CO 2 — avec les problèmes de comptabilité carbone que cela comporte —, mais bien de réduire les émissions générées par des combustibles fossiles ou la décomposition des déchets, ce qui est beaucoup plus simple comme approche.

Pour offrir des crédits carbone rigoureux, Solutions WILL prouve que les projets de réduction qu’elle prend sous son aile ne s’inscrivent pas dans les « pratiques courantes » d’une industrie. Elle montre aussi que les projets n’auraient pas été viables économiquement sans les profits générés par la vente de crédits carbone.

Forte de ses succès récents, l’entreprise s’apprête à lancer une nouvelle « communauté durable » en Ontario, probablement l’été prochain. Par ail­leurs, elle espère faire ses premiers pas dans le marché réglementaire du carbone imposé aux grands émetteurs du Québec. Une importante révision de ce mécanisme aura lieu cette année ; Solutions WILL espère y devenir admissible avec ses projets de réduction réalisés dans la province.