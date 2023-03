Des millions d’allocations gratuites dans le marché du carbone encore cette année

Le ministère de l’Environnement du Québec a accordé cette année des allocations gratuites correspondant à 14,5 millions de tonnes de CO 2 aux grands pollueurs assujettis au marché du carbone. Grâce à ce cadeau, certaines industries, dont celle de l’aluminium, n’auront encore vraisemblablement pas à débourser un seul dollar pour se conformer au mécanisme.

Soixante-dix-neuf entreprises se qualifient en 2023 aux « allocations gratuites » d’unités d’émission distribuées par le gouvernement, selon une liste publiée par Québec le 20 janvier. Ces unités permettent aux entreprises de couvrir une partie ou la totalité de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) sans acheter de droits ni de crédits compensatoires.

Certaines compagnies ont réalisé des gains

Offertes chaque année, les allocations gratuites — qui correspondent environ au tiers des GES du marché du carbone — visent à protéger la « compétitivité » des industries soumises à la concurrence internationale. Elles servent à éviter le déménagement d’une usine québécoise dans un autre pays. Les industries vouées au marché local, comme les distributeurs de carburants, n’en reçoivent pas.

On compte parmi les bénéficiaires d’allocations gratuites des alumineries, des cimenteries, des minières, des raffineries, des papetières, des métallurgistes et des entreprises chimiques. Rio Tinto, Suncor, Ciment McInnis, Lafarge, Glencore, Valero, ArcelorMittal, Kruger et Parachem sont du nombre.

Quasi-totalité des émissions

Selon le plus récent registre des GES disponible, les allocations gratuites couvrent la quasi-totalité des émissions des entreprises qui ont la chance d’en percevoir. En 2021, 79 entreprises se partageaient 19,8 millions d’unités gratuites, correspondant chacune à une tonne de CO 2 . Ces allocations gratuites couvraient ainsi 96 % de leurs émissions de GES assujetties au marché du carbone, a calculé Le Devoir.

Dans sa documentation, le ministère de l’Environnement ne dévoile pas combien d’allocations gratuites a obtenues chacune des 79 entreprises, mais seulement le total distribué. « Les quantités d’unités d’émission allouées gratuitement par établissement ou par secteur d’activité sont des informations de nature confidentielle et ne peuvent donc pas être partagées », précise une porte-parole par courriel.

Se heurtant à la même politique de confidentialité, la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal a estimé l’an dernier combien d’allocations gratuites ont été obtenues par les trente plus grands émetteurs du Québec en 2020. Son estimation se fonde sur la formule du ministère pour calculer les allocations gratuites, qui est publique, et sur les données qu’elle a réussi à colliger sur les activités des entreprises.

Résultat : les secteurs de l’aluminium et du ciment auraient reçu des allocations gratuites correspondant respectivement à 101,1 % et à 100,9 % de leurs émissions annuelles. « En d’autres mots, au lieu de payer un montant pour couvrir leurs émissions de GES, le gouvernement leur a donné davantage d’allocations et donc certaines compagnies ont réalisé des gains [financiers] », note le chercheur Arthur Vié dans son rapport publié en août 2022.

Nouvelles règles en vue

Les entreprises qui reçoivent la totalité de leurs droits d’émission gratuitement perdent-elles tout intérêt à diminuer leurs GES ? « En théorie, non, répond Mark Purdon, titulaire de la Chaire sur la décarbonisation de l’UQAM. Elles peuvent tout de même décider de réduire leurs GES, puis revendre leurs allocations obtenues gratuitement sur le marché du carbone. Est-ce que ça fonctionne en réalité ? Il faudrait voir… »

Relevons que les politiques concernant les allocations gratuites sont en train d’évoluer. Notons d’abord que le gouvernement a déjà réduit leur nombre pour la période de 2021 à 2023. Il n’en demeure pas moins que certaines entreprises particulièrement « vulnérables » aux marchés internationaux continuent de recevoir tous leurs droits d’émission gratuitement, soulignaient en décembre 2021 des chercheurs des universités McGill et d’Ottawa.

Notons ensuite que, comme l’a annoncé le gouvernement l’été dernier, de nouvelles règles d’allocation moins généreuses entreront en vigueur à partir de 2024. Une fraction des unités gratuites ne sera plus remise aux entreprises, mais plutôt vendue aux enchères. Les recettes iront auxdites entreprises pour qu’elles réalisent des études ou des projets de réduction de GES. La fraction des allocations ainsi mises en consigne augmentera graduellement au fil des ans.