L’allégement de la dette étudiante américaine sous les projecteurs

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie. Pour vous abonner, cliquez ici.

Le débat sur l’allègement de la dette étudiante colossale aux États-Unis revient sur la table ces jours-ci. Après des mois de contestations judiciaires, la mesure est maintenant examinée par le plus haut tribunal du pays, la Cour suprême.

Remise en contexte : le président américain, Joe Biden, annonçait en août dernier un plan visant à annuler des centaines de milliards de dollars américains de dettes étudiantes. La mesure, annoncée moins de trois mois avant les élections de mi-mandat, effacerait 10 000 $US de dettes pour les gens gagnant moins de 125 000 $ et jusqu’à 20 000 $ pour ceux qui ont fréquenté l’université grâce à des bourses Pell basées sur le revenu.

Mais les millions d’emprunteurs sont actuellement dans l’incertitude, alors que la très conservatrice Cour suprême délibère présentement sur la légitimité de la mesure. Mardi dernier, une majorité de ses magistrats ont paru d’avis que le gouvernement démocrate avait outrepassé ses pouvoirs en adoptant ce programme extrêmement coûteux sans autorisation explicite du Congrès.

Le plan de pardon de l’administration Biden devrait avoir un impact considérable sur le portefeuille de millions d’Américains. Le Bureau du budget du Congrès, non partisan, a calculé que l’annulation de la dette permettrait d’éliminer environ 430 milliards de dollars sur les 1600 milliards de dollars de dettes d’étudiants et que plus de 40 millions de personnes pourraient en bénéficier.





Voici quelques clés pour comprendre l’ampleur de la mesure et son effet sur des millions d’Américains.

La dette de prêt étudiant aux États-Unis s’élève à 1757 milliards de dollars. Il s’agit de la deuxième catégorie de dette de consommation, après les prêts hypothécaires.

En date de février 2023, 43,5 millions d’emprunteurs ont une dette de prêt étudiant fédéral. Le solde moyen de la dette fédérale des prêts étudiants est de 37 574 $.

Selon les données du Federal Student Aid, seulement 15 millions (32 %) d’étudiants ayant un prêt avaient un solde de moins de 10 000 $ sur leur dette fédérale.

Les titulaires d’un baccalauréat ont une dette fédérale moyenne de prêt étudiant de 34 800 $.

55 % des Américains soutiennent l’annulation jusqu’à 10 000 $ par emprunteur de prêts étudiants fédéraux.

Plus de 25 millions de personnes se sont inscrites au plan d’allègement de prêt de l’administration Biden avant que les demandes ne soient mises en suspens. La Cour suprême, qui a une majorité conservatrice de 6 contre 3, rendra une décision définitive sur la question en juin.

Des questions ? Écrivez-nous.