La place des femmes dans l’économie

Vous voulez que votre économie se porte bien ? Assurez-vous que les femmes y aient une place à parts égales. Ce qui ne veut pas automatiquement dire que les femmes, quant à elles, s’en porteront mieux.

La Journée internationale des droits des femmes, qui se déploiera mercredi, sert souvent d’occasion de faire le point sur leur degré d’avancement, notamment économique. « Il est admis que le simple fait de réduire les écarts dans la participation des femmes sur le marché du travail au sein des pays où les inégalités entre les genres sont plus marquées pourrait augmenter la production économique de 35 % en moyenne », rappelait à la fin de l’été le Fonds monétaire international (FMI).

Ce gain tiendrait principalement à deux mécanismes, expliquait, il y a quelques années, une étude de ses experts . Le premier vient de la diversité de points de vue et d’approches que les femmes apportent dans les entreprises, les organisations et l’économie en général. Une plus grande présence des femmes profite à tous : elle se traduit par une hausse de la croissance qui va au-delà de la simple augmentation de la taille de la main-d’oeuvre et que les économistes ont longtemps attribuée, à tort, à l’effet des progrès technologiques.

Le deuxième mécanisme tient au fait que la plus grande participation des femmes à l’économie vient nourrir un cercle vertueux, explique le FMI. En augmentant le revenu des ménages, elle favorise le développement du secteur des services qui, traditionnellement, accueille une importante main-d’oeuvre féminine.

Malheureusement, les obstacles restent nombreux à la participation égale des femmes au marché du travail. Ces obstacles équivalent à une taxe sur la main-d’oeuvre féminine allant de 4 %, en moyenne, en Europe et en Asie centrale à plus de 50 % au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

La Banque mondiale a eu beau chercher dans 190 pays, elle n’en a trouvé que 12 (dont le Canada) où ne serait-ce que les droits juridiques sont les mêmes pour les hommes et les femmes en matière de participation à la vie économique. En moyenne, les femmes ne disposent toujours que des trois quarts des droits accordés aux hommes, a-t-elle rapporté l’an dernier, mais cette proportion peut être encore moitié moins en Iran (31 %), au Qatar (29 %) ou en Cisjordanie et dans la bande de Gaza (26 %).

Le Canada, et particulièrement le Québec, fait plutôt bonne figure en matière de participation des femmes de 15 à 64 ans au marché du travail avec, respectivement, des taux de 77,4 % (contre 83,3 % pour les hommes) et 79,6 % (85,3 %), rapportait en janvier Statistique Canada, soit loin devant la moyenne de 65 % (81 %) au sein du club des pays riches en 2019, selon l’OCDE.

Pas suffisant

Mais accéder au marché du travail n’est pas tout, constatait dans une étude l’automne dernier une chercheuse de l’Institut universitaire européen, Ariane Aumaitre. En fait, même si le degré d’indépendance économique des femmes a significativement augmenté au cours des dernières décennies dans plusieurs pays à la faveur d’un plus fort taux de participation au marché du travail, à une hausse du niveau d’éducation et à une augmentation du nombre de ménages dirigés par des femmes, leur bien-être économique n’a presque pas bougé en 30 ans et il est resté sous la moyenne de l’ensemble des travailleurs. Du moins dans les huit pays d’Europe occidentale sur lesquels l’experte s’est penchée, y compris deux qui étaient issus de la social-démocratie d’Europe du Nord.

Ces moyennes sont toutefois trompeuses, avertit Ariane Aumaitre. Lorsqu’on y regarde de plus près, on voit se dégager trois histoires différentes.

La première histoire en est une d’émancipation. Celle des femmes appartenant aux 20 % des ménages les plus riches, dont leur haut niveau d’éducation et le fait qu’elles partagent leur vie avec un conjoint qui gagne également bien sa vie ont permis d’améliorer leur bien-être matériel.

La deuxième histoire en est une de compensation. Elle correspond aux femmes dont le ménage a un revenu moyen et dont la participation au marché du travail a permis de contrebalancer la baisse réelle des revenus des travailleurs masculins au cours des dernières décennies.

La troisième histoire est plus décevante et raconte une promesse trahie. C’est celle de ces femmes qui appartiennent au cinquième des plus pauvres et dont le ménage n’est pas « traditionnel », parce qu’elles sont à la tête, notamment, d’une famille monoparentale. Pour elles, le nouvel accès au marché du travail et la plus grande indépendance économique se sont traduits par une dégradation du niveau de vie.

Conclusion, dit la chercheuse : un accès égal pour les femmes au marché du travail est essentiel pour qui veut améliorer non seulement leur sort économique, mais celui de la société tout entière. Mais il n’est pas suffisant pour que toutes puissent réellement en profiter, notamment les travailleuses moins qualifiées, les cheffes de familles monoparentales et les femmes aux revenus plus modestes.