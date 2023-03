La Banque du Canada devrait maintenir ses taux d’intérêt la semaine prochaine

Alors que les taux d’intérêt plus élevés commencent à porter leurs fruits pour la Banque du Canada, les économistes s’attendent généralement à ce que la banque centrale maintienne son taux d’intérêt directeur la semaine prochaine.

Pour la première fois depuis mars dernier, la Banque du Canada devrait annoncer mercredi qu’elle maintient son taux directeur, qui se situe actuellement à 4,5 %. En janvier, la Banque du Canada a procédé à sa huitième augmentation d’affilée des taux et a déclaré qu’elle ferait une pause pour donner à l’économie le temps de réagir à la hausse des coûts d’emprunt.

La banque centrale a souligné que la pause était conditionnelle, laissant la porte ouverte à de nouvelles hausses de taux si nécessaire.

La directrice générale de l’économie de la Banque CIBC, Karyne Charbonneau, affirme que la Banque du Canada est probablement satisfaite des données économiques récentes, qui montrent un ralentissement de l’économie et une baisse de l’inflation. La banque centrale resterait probablement sur la touche pendant un certain temps, à moins que l’inflation ne se révèle plus rigide que prévu, selon Mme Charbonneau.

Des signes encourageants

Royce Mendes, directeur général et chef de la stratégie macroéconomique au Mouvement Desjardins, voit également des signaux favorables au statu quo. « Notre suivi pour le premier trimestre de 2023 suggère maintenant que l’inflation globale pourrait se situer légèrement en deçà des prévisions de janvier de la Banque du Canada. » L’inflation fondamentale montre des signes encourageants.

« Les mesures de la tendance récente des pressions inflationnistes sous‑jacentes semblent maintenant se situer entre 3 % et 3,5 %. Même si les chiffres racontent une histoire différente chez nos voisins du Sud, les mesures restreintes de l’inflation fondamentale au Canada ont été moins volatiles dernièrement. Les données canadiennes pourraient donc refléter une réelle tendance », poursuit M. Mendes.

L’économiste de Desjardins rappelle aussi que la Banque du Canada s’attendait à une croissance de 1,3 % du PIB au quatrième trimestre de 2022, tandis que les économistes du secteur privé prévoyaient une progression encore plus marquée. Les données de Statistique Canada ont plutôt montré que le PIB a stagné au cours de cette période.

À ses yeux, il est donc probable que la banque centrale n’augmente pas les taux la semaine prochaine. « À mesure que les hausses de taux passées continueront de se répercuter sur l’économie, la probabilité que le cycle de resserrement de la politique monétaire ait pris fin au Canada augmentera. Ce sera particulièrement vrai si l’économie tombe en récession, comme nous le prévoyons. »

