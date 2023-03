L’industrie des semi-conducteurs mise sur l’intelligence artificielle pour assurer sa stabilité

Bouleversée par les crises, entre pénurie et bataille entre les États-Unis et la Chine pour contrôler les lignes d’approvisionnement, l’industrie des semi-conducteurs s’enthousiasme à l’idée que l’intelligence artificielle puisse être la clé d’une certaine stabilité à long terme.

« La chose la plus excitante à l’heure actuelle est l’IA », a déclaré Cristiano Amon, patron de Qualcomm, lors d’un événement organisé en marge du Salon mondial du mobile (MWC) à Barcelone. Le dirigeant du géant américain des semi-conducteurs espère que les terminaux du monde entier seront bientôt équipés de composants capables de gérer les tâches les plus délicates liées à l’IA.

Les semi-conducteurs, minuscules composants électroniques, sont essentiels dans tous les domaines, des téléphones aux voitures électriques, en passant par les armes sophistiquées, la robotique et toutes les autres machines de haute technologie. Autant de domaines où l’IA est déjà très présente.

Mais les rivaux traditionnels de Qualcomm, comme Intel et Nvidia, sont aussi prêts à tout pour ne pas passer à côté. Plus grande entreprise du secteur avec une valorisation de 580 milliards de dollars, Nvidia domine le marché des puces spécialisées appelées GPU, qui se révèlent idéales pour la formation de programmes d’IA comme le très populaire ChatGPT. « Où et comment l’IA est-elle utilisée ? Il sera probablement plus facile de répondre à la question de savoir où elle n’est pas utilisée », a souligné auprès de l’AFP le vice-président de Nvidia, Ronnie Vasishta, en marge du MWC.

Pour ARM, concepteur britannique de microprocesseurs, l’IA représente « une opportunité énorme », souligne encore auprès de l’AFP l’un de ses dirigeants, Chris Bergey, qui compare cette révolution à l’apparition des applications mobiles il y a environ 15 ans.

Des complications

Mais avec les semi-conducteurs, rien n’est simple, tant les chaînes d’approvisionnement sont d’une complexité diabolique. Le cabinet-conseil Accenture estime qu’une puce traverse 70 fois les frontières avant de se retrouver dans un téléphone, un appareil photo ou une voiture.

À cela s’ajoute un contexte géopolitique inflammable, avec la Chine et États-Unis qui se livrent à une bataille féroce pour la fabrication des semi-conducteurs, les Américains ayant perdu leur position dominante au profit des Chinois.

Avec un facteur potentiel de tensions supplémentaire : les plus grandes usines de fabrication de puces au monde se trouvent à Taïwan.

Or, les passes d’armes se multiplient ces dernières années entre les deux puissances sur le sort de l’île autonome, régi par un gouvernement démocratique, mais que la République populaire de Chine entend attacher à son territoire, par la force si nécessaire. « Nous n’avons pas vraiment de position sur la géopolitique : nous nous conformons à toutes les réglementations américaines qui sont requises en tant qu’entreprise américaine », indique le vice-président de Nvidia, Ronnie Vasishta.

Le secteur des puces est « cool en ce moment, mais peut-être trop cool, avec trop d’attention », prévient de son côté le vice-président d’ARM, Chris Bergey. « C’est un phénomène dynamique auquel l’industrie est confrontée et nous devrons voir comment les choses évoluent. »