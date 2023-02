Québec prévoit une importante révision du marché du carbone

Le marché du carbone du Québec s’apprête à subir la plus importante révision depuis sa création, il y a 10 ans. Des consultations sur le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE) auront lieu dès l’été prochain, et un projet de modification réglementaire devrait suivre vers la fin de l’année.

« L’objectif de la démarche est de s’assurer que le SPEDE demeure un outil efficace qui contribuera à l’atteinte de la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 et à la carboneutralité en 2050 », écrit le ministère de l’Environnement dans un avis publié mardi et destiné aux participants au marché du carbone.

La démarche concerne certains aspects fondamentaux du SPEDE. Ce sera la première réforme à dépoussiérer de fond en comble le règlement. Puisque le marché du carbone québécois est conjoint à celui de la Californie, les deux gouvernements travailleront de concert dans le processus.

Parmi les sujets « potentiellement abordés », le ministère cite les crédits compensatoires. Ces crédits, issus d’activités non couvertes par le marché du carbone, comme la foresterie, proviennent très majoritairement du système californien. En en achetant, les grands émetteurs québécois ont injecté des dizaines de millions de dollars dans des projets forestiers aux États : une « fuite de capitaux » que Québec aimerait visiblement juguler.

Un autre sujet qui figure dans l’avis publié mardi est celui des plafonds annuels de droits d’émission. Pour l’instant, ceux-ci sont déterminés jusqu’en 2030. Quels plafonds permettront ensuite de placer la province sur la trajectoire de la carboneutralité en 2050 ? La question pourrait trouver réponse lors du processus de mise à jour.

La capture et le stockage du carbone sera également un sujet qui pourrait être abordé dans la révision, selon l’avis. Ces technologies, qui sont encore pour la plupart au stade expérimental, permettent d’attraper le CO 2 s’échappant des cheminées d’une usine. Le marché du carbone ne spécifie toutefois pas de quelle manière le carbone doit être séquestré pour qu’un émetteur puisse le soustraire de son bilan.

Un quatrième sujet figure parmi les aspects potentiellement abordés : celui des droits d’émission « mis en banque et accumulés » par les participants au marché lié. Rappelons que des observateurs considèrent que la Californie a mis en circulation trop de droits d’émission, ce qui réduit la pression à réduire les gaz à effet de serre.

Cet important processus de révision survient après que, en août dernier, le gouvernement de François Legault ait annoncé le resserrement des allocations gratuites d’unités d’émissions accordées aux pollueurs. Celles-ci diminueront graduellement à partir de janvier 2024, ce qui devrait donner plus de mordant au mécanisme.

Les crédits compensatoires forestiers délivrés par la Californie font l’objet de critiques aux États-Unis. Comme l’écrivait Le Devoir au début de février, des scientifiques évaluent que les bénéfices climatiques de ces instruments sont surestimés. De 2013 à 2020, les grands émetteurs québécois en ont acheté pour compenser 16,2 millions de tonnes de CO 2 .

Le ministère de l’Environnement du Québec prévoit annoncer au printemps plus de détails sur les consultations à venir. Les acteurs du milieu devraient avoir l’occasion de se prononcer au cours de l’été et de l’automne de cette année.